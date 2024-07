5 nuove criptovalute che potrebbero andare su Coinbase: ecco quali

Coinbase è un exchange tra i più importanti, che quota nuove criptovalute tenendo fede ad alcuni criteri: tuttavia, non è possibile sapere in anticipo quando ciò accadrà, ma è possibile monitorare l’andamento di alcuni token, per capire se saranno proprio loro a ottenere il listing.

Ci sono alcuni progetti molto interessanti in prevendita, che sembra proprio possano sbarcare su Coinbase: diamo un’occhiata da vicino a Pepe Unchained, PlayDoge, WienerAI, Base Dawgz e 99Bitcoins.

Coinbase: quali criteri segue l’exchange per listare un token?

Coinbase ha stabilito le principali condizioni da soddisfare per integrare una nuova criptovaluta: secondo la piattaforma, la sua priorità è quella di promuovere la creazione di un sistema finanziario aperto.

Coinbase ha poi spiegato di aver creato il sito Asset Hub per motivare gli emittenti di asset a integrare il suo sistema e semplificare il processo di listing: di conseguenza, il team di benchmarking standard di Coinbase utilizza i dati inviati tramite Asset Hub per garantire che ogni risorsa supportata dall’exchange soddisfi i requisiti di idoneità per le revisioni legali, di conformità e di sicurezza tecnica.

Ogni criptovaluta viene listata su Coinbase solo dopo aver superato una valutazione, che include parametri essenziali come aspetti della tecnologia di base del progetto, requisiti del team, domanda di applicazioni di mercato, rispetto della conformità normativa, sicurezza e protezione, tra gli altri.

Quando una criptovaluta supera i requisiti di idoneità iniziali, i suoi creatori o rappresentanti possono richiedere all'exchange di rivedere il listing. Il team di revisione dell'exchange, a questo punto, analizza i contenuti interni forniti e ne verifica la conformità con gli standard di marketing e pubblicità.

Se le loro prestazioni sono soddisfacenti, i candidati procedono alla fase finale dell'integrazione tecnica, dove i team tecnici di Coinbase collaborano con gli sviluppatori di criptovaluta. Il loro compito principale è implementare la nuova criptovaluta nell'ecosistema Coinbase in modo sicuro che non metta a repentaglio la stabilità degli altri token integrati.

Sebbene gli aspetti tecnici e normativi siano cruciali, Coinbase considera fondamentali anche la domanda del mercato e il feedback degli utenti: per determinare il potenziale interesse degli asset digitali per i trader, l'exchange valuta le tendenze generali del mercato, le preferenze degli utenti per comprendere il comportamento della comunità.

Attualmente, la piattaforma di scambio supporta due tipi di asset per il trading: quelli nativi della loro rete, come ETH sulla blockchain di Ethereum, e quelli basati su uno standard di token supportato, come token basati sui sistemi Ethereum ERC20, Solana SPL o Avalanche ARC20.

Nuove criptovalute che potrebbero essere listate su Coinbase

1. Pepe Unchained (PEPE)

Pepe Unchained è un nuovo progetto che presenta Pepe, il popolare meme, come mascotte. Pepe Unchained tuttavia fa molto di più, in quanto è costruito sulla veloce ed efficiente blockchain di Ethereum di livello due (L2).

Per questo motivo gli investitori possono ora accedere al loro avatar Pepe preferito su una rete più veloce e sostenibile. $PEPU, il token nativo del progetto, offre interessanti ricompense di staking e richiedendo una commissione bassa sul gas.

Al momento è possibile mettere in stake $PEPU per generare un rendimento annuo superiore all’850%: ben il 30% della fornitura totale di 8 miliardi di token verrà assegnato proprio tramite premi di staking.

Un altro 20% della fornitura è attualmente destinato alla prevendita, che finora ha superato $2,2 milioni. Caratteristiche come la nuova blockchain Layer 2 super veloce e gli enormi premi di staking potrebbero aiutare Pepe Unchained a assicurarsi un listing su Coinbase.

2. WienerAI (WAI)

WienerAI è un progetto che si distingue per l'utilizzo della tecnologia AI avanzata, grazie alla quale vuole costruire un efficiente bot di trading. Questo approccio innovativo mira a garantire la continua rilevanza del progetto all'interno dello spazio delle meme coin, una sfida spesso affrontata da tali progetti.

Questa attenzione alla fattibilità a lungo termine distingue WienerAI dalle sue controparti meme coin a tema cane.

Il progetto ha raccolto un notevole interesse, attirando una comunità di investitori ampia e impegnata. La sua prevendita è esplosa a $7 milioni, inoltre il team mette a disposizione lo staking, che attualmente offre un ritorno del 162% e che è disponibile in prevendita: al momento ci sono oltre 6 milioni di token in blocco.

Vista la sua velocità, la prevendita dovrebbe esaurirsi rapidamente, per cui WienerAI si posiziona per una potenziale crescita futura, e quindi anche per un listing su Coinbase.

3. PlayDoge (PLAY)

PlayDoge offre una versione moderna dell'amato gioco degli anni '90, il Tamagotchi, che premia i giocatori con token, per aver allevato un animale domestico, ovvero un Doge digitale.

L'ecosistema di PlayDoge è supportato dal token di utilità PLAY, in quanto gli utenti devono possedere questi token per giocare, sbloccare funzionalità speciali e acquistare risorse di gioco. Inoltre PLAY è anche il token di ricompensa.

La prevendita ha superato $5,3 milioni, dimostrando quanto sia alto l’interesse degli utenti non solo per le opportunità di guadagno, ma anche per questo ritorno al vintage.

Tra l’altro, è anche possibile sfruttare il meccanismo di staking, con un APY pari attualmente al 109%, ed è disponibile anche prima del termine della presale. In sostanza, divertimento e guadagno fanno sì che il progetto possa conquistare, in futuro, anche un listing su Coinbase.

4. Base Dawgz (DAWGZ)

Base Dawgz è un progetto di criptovaluta che combina l'avventura con la tecnologia blockchain. Nato su Base, offre un'esperienza multi-chain anche su Ethereum, Solana, la Binance Smart Chain e Avalanche, facilitata da tecnologie del web 3 come Wormhole e Portal Bridge, per interazioni cross-chain senza interruzioni.

I token $DAWGZ promuovono una distribuzione equilibrata e una crescita sostenibile del progetto, con una forte attenzione alla sicurezza. Il coinvolgimento della comunità è integrale, con programmi di incentivi e comunicazione trasparente che promuovono la fidelizzazione.

La visione del progetto è quella di voler ridefinire le possibilità della blockchain, creando una piattaforma decentralizzata per facili transazioni multi-chain. La sua roadmap, in particolare, comprende quattro fasi: la creazione di una presenza sociale, l’audit dello smart contract, la prevendita e i listing.

La prevendita ha superato $2,3 milioni e DAWGZ può inoltre fornire utilità ai suoi utenti grazie al meccanismo di staking incluso nel progetto, al quale è destinato il 20% della fornitura totale di token e del quale non si conosce ancora l’APY.

Un altro meccanismo che consente agli investitori di guadagnare è lo share-to-earn, che consentedi ottenere token DAWGZ condividendo i link di Base Dawgz sui social media.

Considerando queste caratteristiche, è chiaro che anche DAWGZ ha tutte le carte in regola per aspirare a un futuro listing su Coinbase.

5. 99Bitcoins (99BTC)

Il progetto 99Bitcoins è basato su Ethereum e vuole diffondere la conoscenza di blockchain e mondo crypto attraverso il learn-to-earn, dove l'istruzione diventa un investimento, poiché si viene ricompensati con token 99BTC per imparare.

Chi detiene 99BTC sblocca corsi esclusivi di alto livello, che permettono di guadagnare ancora più token 99BTC. La prevendita del progetto, lanciata il 10 aprile, ha superato l'incredibile cifra di $2,3 milioni di dollari, consolidando il suo potenziale come un'interessante opportunità di investimento.

La sua "tokenomica" strategica garantisce una crescita a lungo termine allocando meticolosamente l'offerta totale di 99 miliardi di token: 15% per la prevendita, 14% per i premi in palio, 23% per il marketing e il finanziamento dei progetti, 17% per i premi della comunità e 8% per la liquidità.

Anche i più importanti influencer crypto parlano delle potenzialità del progetto:

Un elemento a favore della crescita di 99Bitcoins è anche lo staking, che al momento prevede un APY del 714%. In questo momento è attivo inoltre un airdrop, con in palio 99.000 dollari in BTC, che verranno distribuiti tra 99 utenti.

