Prima domenica di luglio con tanti appuntamenti nella Granda, ma occhio al maltempo

Consulta i riferimenti indicati per aggiornamenti o modifiche della programmazione a causa di eventuale maltempo

Tutti gli eventi della provincia li trovi su: www.visitcuneese.it , www.visitlmr.it e https://langhe.net





Eventi e manifestazioni





Torna anche quest’anno “Dronero, un borgo ritrovato”, l’iniziativa di questo fine settimana per un viaggio di scoperta all’interno di luoghi senza tempo, ricchi di storia ma soprattutto di vita.

Questa domenica sono previste le passeggiate guidate tra antiche dimore e giardini segreti, sia al mattino (10-10.30-11-11.30) che al pomeriggio (14.30-15-15.30-16-16.30-17). Partenza dalla biglietteria in Allemandi, ogni passeggiata durerà circa due ore.

Al Museo Mallé, un tempo casa della famiglia Mallé, terminerà il viaggio di scoperta delle dimore. Per questa sesta edizione saranno tre le novità proposte nella giornata di oggi, in aggiunta alle passeggiate guidate: un tour in bicicletta di circa 3 ore e mezza alla scoperta del territorio, Yoga in giardino a Villa Sofia, poesia in giardino presso Casa Valfré. Prenotazioni: www.prenota-facile.it/eventi/unborgoritrovato/ , info: www.facebook.com/cittadidronero





Cuneo Illuminata torna ad accendere la città. La manifestazione più colorata, luminosa e vivace dell’anno si prepara ad accogliere migliaia di spettatori per quattro settimane di divertimento, tradizioni e tanta solidarietà. Gli spettacoli di luci a tempo di musica si terranno ogni venerdì, sabato e domenica alle 22.00 e 22.30 fino al 28 luglio. Tanti gli eventi collaterali che si terranno durante il mese: i mercatini di artigianato, la serata “Flower Power” by Palà, la “Corsa sotto le luci”, “Illuminabici”, la cena “Mille luci nel piatto”, la Solenne Processione della Madonna del Carmine, l’Infiorata, il concerto dei Polifonici del Marchesato, la Calata dei Supereroi, la serata “Una notte a Cuneo Illuminata” con il Club Silencio in San Francesco e molto molto altro.

Questo fine settimana ritorna il Cuneo Beer Festival in Piazza Virginio, fino ad oggi.

Birre artigianali italiane, cucine regionali italiane, cucina messicana, cucina fusion nipponica e ancora asado argentino, hamburger gourmet, piatti vegani e degustazioni di prodotti dalla via del sale… Musica e dj set faranno da cornice al festival nel cuore del centro storico

Programma completo disponibile su www.cuneoilluminata.eu .





Questa domenica, 7 luglio, la proloco La Deseno di Elva organizza la Sagra del Rododendro. Sono previsti mercatini di prodotti tradizionali, giochi tradizionali, la gara di sfalcio manuale, la tradizionale polenta, ci saranno Prezzemolo e Cinzia con lezioni di erboristica. Alle 15 è in programma il concerto dei “Lhi Balos”. Sarà possibile raggiungere Elva con la navetta in partenza da Stroppo. Info: pagina Facebook proloco La Deseno .





A Costigliole Saluzzo in questo fine settimana è in programma la “Fera d'la Tonda”.

Oggi, 7 luglio, sarà il giorno della Sagra dell'albicocca Tonda di Costigliole Saluzzo. Inizio dalle 9 con la Fiera mercato della Albicocca Tonda, dei produttori agricoli e artigiani e il concerto itinerante del gruppo musicale ‘I fiati del Boucie’. Alle 10 messa con preghiera dell’agricoltore e, a seguire alle 11, il Convegno ‘Ricerca e innovazione sulle principali patologie dell’Albicocca Tonda di Costigliole’. Sarà possibile pranzare presso gli agriturismi di Costigliole Saluzzo (su prenotazione) o presso la piccola area food truck nella via centrale (senza prenotazione). Nel pomeriggio dalle 15 alle 18,30: visite guidate (ad ingresso gratuito) all’Affresco Hans Clemer nella parrocchiale, all’Affresco Hans Clemer nel Castello Rosso e al Castlot Alby, Palazzo Giriodi. Sempre nel pomeriggio le strade del paese risuoneranno le musiche occitane accompagnate dalle danze del ‘Passacharriera Occitamo’, sarà possibile assistere ad uno spettacolo di cavalli, si potrà visitare la mostra d’arte ‘La leggerezza nella scultura contemporanea’ e assistere ad animazioni per i più piccoli con il Gioco Legno e partecipare a laboratori di giocoleria. Il programma della sagra presenta anche un fantastico spettacolo di falconeria, la presentazione del libro ‘Le storie dei semplici’ e voli panoramici in elicottero sui frutteti e colline saluzzesi. A seguire aperitivi e cena nella via centrale con carne alla brace e con area food truck (senza prenotazione); a partire dalle 19,30 in poi sarà servita la cena. Alle 21 nella via centrale ci sarà il concerto dei ‘Voxes’, ensemble vocale a cappella. Info e programma completo: www.facebook.com/comune.costigliolesaluzzo.cn.it









Festa d’estate anche a Sinio. Questa domenica alle 11 la proloco offrirà l’aperitivo, alle 14.30 ci saranno le Siniolimpiadi, giochi della tradizione per grandi e piccini, alle 19.30 è prevista la cena tutto pesce, su prenotazione, con accompagnamento musicale. Lunedì appuntamento con Teatro in piazza alle 21 con la commedia “Bel Afè” di Oscar Barile.

Info: www.facebook.com/prolocodisinio





A Borgomale è in corso la Festa Patronale di Madonna del Carmine. Oggi dalle 9 ci sarà il raduno dei trattori d’epoca, l’esposizione di artigianato e prodotti tipici locali, il pranzo in paese. Nel pomeriggio giochi per bambini e ragazzi, alle 19.30 cena in piazza con musica.

Info: www.facebook.com/ProLocoBorgomale





A luglio in questo fine settimana torna la grande Festa D’la Madona dei Santi Coronati di Fontanelle di Boves. Oggi ci sarà il raduno di Vespa D’la Madona che inizierà alle 9 in piazza per l’iscrizione e la colazione. La partenza del tour si terrà alle 10 e prevede un percorso di circa 42 km fra i boschi e le colline attorno alla frazione nei comuni di Boves, Chiusa Pesio e Peveragno. Alle 11.30 piccola pausa per un gustoso agriaperitivo e poi ripartenza dl tour fino alle 13, ora in cui sarà servita la polenta. Alle 14 premiazione della Vespa più vecchia, del pilota più anziano e quello più giovane. Info: www.comune.boves.cn.it e www.facebook.com/comunediboves





Anche quest'anno i personaggi e la magia delle fiabe tornano in Valle Tanaro, nel comune di Priola, con "Pievetta in Fabula". L'evento, nato da un'idea dell'associazione Amici di Pievetta , prenderà il via alle 10 di domenica nel piccolo borgo, quando si aprirà la porta del mondo delle fiabe (lato stazione) e unico accesso possibile. Una quarantina di postazioni tra laboratori e artisti animeranno il percorso, ci saranno artigiani e artisti che stupiranno i con le loro creazioni. Sarà presente anche un baby pit stop. In caso di maltempo l'evento si terrà presso il palazzetto sportivo. In questo fine settimana si farà festa anche a Priola. Oggi dalle 10.30 sono in programma la sfilata di trattori, il pranzo agricolo e giochi di abilità nel pomeriggio.

Info: www.facebook.com/priolaproloco





A Sale San Giovanni appuntamento questo fine settimana con “Non solo erbe”.

Questa domenica si potrà partecipare ad una camminata con guida naturalistica tra i campi delle piante officinali. In questi fine settimana, per accedere ai percorsi che attraversano le coltivazioni di lavanda e di altre erbe officinali, è previsto un piccolo contributo volontario di 2€ a persona che permetterà anche l'accesso alla visita guidata delle chiese rappresentative del borgo effettuate da professionisti. Info: www.turismosalesangiovanni.it/index.php/eventi-a-sale-san-giovanni e www.facebook.com/turismosalesangiovanni





Oggi, domenica 7 luglio, a partire dalle 11.00 presso il comune di Roaschia, è in programma "Catri pass en bucun", una camminata gastronomica alla scoperta dei sentieri e delle borgate del paese. Una giornata per unire la natura, la buona cucina e lo sport. Il percorso si sviluppa su strade asfaltate, sterrate e sentieri puliti. Inizio della camminata alle 11 presso la "Piazza San Dalmazzo". La lunghezza del percorso è di 6 km con un dislivello di circa 200 metri. Sono 7 le tappe che costituiscono l'itinerario gastronomico. Prenotazione obbligatoria. Info e locandina: www.comune.roaschia.cn.it





Oggi, 7 luglio a Roccaforte Mondovì viene organizzata la Sgambatà 'd Rocafort, una passeggiata gastronomica a tappe. Ritrovo al Palazzetto alle 9 e partenza prevista verso le 10. Attività adatta a tutti, il percorso è di 8 chilometri con tappe. Ritrovo alle 9 presso il Pala Ellero del capoluogo, per una piacevole colazione. Alle 10, partenza in gruppo per giungere nella località Morà, dove i volontari di “Lurisia Insieme” distribuiranno i famosi affettati di Roccaforte. Ripresa la passeggiata, i camminatori arriveranno a Norea per un’allegra abbuffata di frittate, pizze e focacce preparate degli “Amici” di Prea. Alla frazione Dho, la comitiva potrà degustare i formaggi proposti dagli “Artusin”. Gran finale con mega polentata nel “Pala San Pio”, la tensostruttura della proloco allestita vicino al palazzetto sportivo. Info: www.facebook.com/ProLocoRoccaforteMondovi





Fino a giovedì 11 luglio appuntamento a Castelletto Stura in Piazza Nuova per la Festa di San Magno: in programma tantissimi eventi con serate gastronomiche, il tradizionale Bal del Sabre, il Fluo Party e il DJ set featuring Gasta, Bruno Power e Mad Bob. Oggi, dal pomeriggio sono previsti giochi per bambini, gara di torte, alle 18 ci sarà il Bal del Sabre, alle 20 cena con fritto di pesce, su prenotazione e poi serata con musica occitana. Info: www.facebook.com/prolococastellettostura





A Bernezzo appuntamento questo fine settimana con la festa alla Magnesia, “Birra Forever”. Fino a questa sera, saranno protagonisti la musica, la birra e il cibo, nella formula che anche quest’anno conferma area tende e “Beer Garden”. Il menù cena sarà a partire dalle 19.30 con pasta, carne alla piastra, hot dog, panini, crocchette di pollo, stinco, patate, focacce, hamburger e cheeseburger. Questa sera, ci sarà “The voice of Bernes” con Babuz che condurrà il karaoke improvvisato per una notte di euforia. Info: www.facebook.com/prolocobernezzo





Appuntamento oggi, domenica 7 luglio, a Pontechianale con “Il Cantalago”, che propone una camminata dalla località Castello al Capoluogo, con tappe gastronomiche “da leccarsi i baffi” e un grande gioco musicale (a premi) finale nel pomeriggio. Lungo il percorso, divisi in tre gruppi fino ad un massimo di 60 persone per ciascuno (partenze scaglionate dalle 10,45 dall’area verde al fondo della diga) i partecipanti gusteranno sapori alpini alternati a canzoni di ieri e di oggi, in un corteo al contempo gourmet e canterino, in compagnia di Andrea Caponnetto e Simone Marchesani dello Zenzero Team e alcuni amici musicisti. Evento su prenotazione.

Info: www.facebook.com/prolocopontechianale2018





A Pian Munè, Paesana, questa domenica alle 21.30 ci sarà "Un bosco di lucciole: andiamo a cercarle insieme?". L'appuntamento è nel Bosco della Trebulina, un luogo che al chiaro di luna donerà un’atmosfera magica e fatata. Si andrà insieme alla ricerca delle lucciole, abitanti del bosco che lo rendono luminoso e magico. Sarà una serata perfetta per famiglie con bambini avventurosi ma anche per coppie che desiderano passare una serata romantica ed alternativa. Info: www.pianmune.it





Torna questo fine settimana “Ormea in onda”, la discesa acquatica più pazza d’Italia. I partecipanti si butteranno a bordo di gonfiabili lungo il corso d’acqua creato nelle vie del centro storico grazie all’antico sistema di chiusini detto “biale”, che incanala l’acqua del torrente Armella. Oggi conferma delle iscrizioni dalle 10.30 alle 13.30 in piazza del Comune. Alle 14.30 la partenza in modalità “gara a tempo”. Al termine le premiazioni. La telecronaca e l’animazione della giornata sono affidate a Gianni Rossi. Obbligatorio munirsi di materassino gonfiabile, caschetto e consigliabile l’uso di scarpe da spiaggia. Info: www.facebook.com/idee.giovani





Musica e spettacoli





Torna nell’estate di Mondovì il Festival Piazza di Circo - Risonanze Artistiche. Il ricco programma proposto prevede oltre trenta spettacoli e dodici compagnie, fino al 14 luglio, che avranno come palco le piazze della città del Belvedere ovvero i luoghi in cui l’immaginario collettivo colloca la figura del circo. e che resta legato soprattutto al rione di Mondovì piazza dove sette anni fa è nato si è sviluppato ed è cresciuto il festival. Questa domenica alle 20.30 in piazza Maggiore Circo sono in calendario Bipolare ‐ One Eyed Jacks. Ingresso 5 euro. Alle 21.45 Chapiteau Piazzale Giardini spettacolo C’è Chi C’ha Teatro ‐ Diversamente Giovani. Ingresso 5 euro. Info e programma completo su: www.piazzadicirco.it/programma-2024





Ad Alba oggi, domenica 7 luglio, sul palco di Collisioni arriveranno Tedua, a portare gli spettatori in "Paradiso", seguito da Silent Bob & Sick Budd, Mida e Nayt. Biglietti a 35 euro, apertura porte alle 17. Info: www.collisioni.it/programma





Oggi, domenica 7 luglio, appuntamento per il Festival dei Saraceni all’Oratorio di Pamparato alle 11 con il concerto “Corelli & Friends”. Ingresso 5 euro. Info: https://academiamontisregalis.it/concerti/prossimi-concerti





Questa domenica alle 21.00, presso la sala polivalente di Frabosa Soprana, per la rassegna Festival Contaminazioni di Estemporanea, appuntamento con “Serenata”, ovvero “canto in una notte serena”: una canzone d’amore, eseguita di sera o di notte, sotto la casa della donna amata per renderle omaggio e per comunicarle i propri sentimenti. Si esibiranno Valentina Escobar, soprano, Alejandro Escobar, tenore e Anna Barbero al pianoforte. Info: www.facebook.com/estemporanea.eu e www.estemporanea.eu/calendario





Nella preziosa cornice del centro storico cortemiliese il ricco programma di “Cortemilia è Cultura” sta proponendo una corposa offerta artistica. Il primo appuntamento musicale del programma “Cortemilia è Cultura” è previsto per questa sera alle 21.00, nella Chiesa del Convento Francescano. Un concerto di ottoni e percussioni composto da 30 esecutori del Conservatorio “N. Paganini” di Genova. Fino al 1° settembre sarà possibile visitare le esposizioni di artisti nei borghi San Michele e San Pantaleo. Info: www.facebook.com/comunedicortemilia





Giunge alla sua XVIII edizione Suoni dalle Colline di Langhe e Roero, la rassegna concertistica estiva del Parco Culturale, con la direzione artistica di Alba Music Festival. La programmazione si estende per un mese intero con oltre 20 concerti itineranti, richiamando con i suoi contenuti un uditorio composito, ma sempre qualificato ed esigente: da una parte il pubblico locale, attento, affezionato e desideroso di occasioni di cultura e socialità; dall'altra l'élite del turismo culturale, nazionale e internazionale, che vuole completare con la musica dal vivo l'inebriante esperienza dell’arte, dei panorami e dei tesori dell'enogastronomia.

Appuntamento oggi, domenica 7 luglio, alle 17 al Teatro della Pietra di Bergolo con “Misa tango di Buens Aires” di  Martín Palmeri con il bandoneon di Ezio Borghese, Sung Hee Park soprano, Giannandrea Agnoletto pianoforte, il Coro Sinfonico Reine Stimme. Direttore Sonia Franzese, Musiche di Palmeri. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.

Info: www.albamusicfestival.com/it/suoni-dalle-colline-2024





Si intitola Filia (φιλία), termine greco utilizzato per descrivere la più alta forma d'amore, la serie di concerti che vedranno protagonisti il duo Kairós, composto dalla monregalese Sofia Repetto (voce soprano) e dal toscano Tommaso Gabellini (pianoforte). Il primo appuntamento, questa domenica, è alla Grotta dei Dossi a Villanova Mondovì. La partecipazione agli eventi è a ingresso libero (per la Grotta dei Dossi il concerto è incluso nel biglietto della visita guidata).

Info: duokairos1501@gmail.com





Al Monastero di San Biagio di Mondovì oggi, 7 luglio, a partire dalle 19.30, per la rassegna Tèssere, si esibirà l’arpista e cantante Cecilia con il viaggio nel folk americano. “Prairie” è un concerto di canzoni che si adattano a tutte le altezze, originali e altrui, un po’ americane un po’ prealpine. Possibile anche consumare l’aperitivo prima del concerto. Prenotazioni e info: scrivere a info@monasterodisanbiagio.it e www.facebook.com/monasterosanbiagiomondovi





Questa domenica, 7 luglio, alle 21, nel cortile de Il Quartiere a Saluzzo, Gabriella Greison presenterà lo spettacolo “La donna della bomba atomica”, tratto dal suo nuovo romanzo omonimo. La protagonista è Leona Woods, la scienziata più giovane del Progetto Manhattan, che in prima persona racconta il più grande evento scientifico della storia dell’umanità. Una storia inedita, che viene raccontata per la prima volta su un palco e nella letteratura, e di cui anche gli americani hanno rimosso l’esistenza. “La donna della bomba atomica” è un viaggio interiore, un lungo flusso di coscienza, vissuto in prima persona quindi che ci permette di identificarci con la protagonista della storia, e ci consente di rivivere i momenti più elettrizzanti e i momenti più deliranti di questo mostruoso Progetto. Fino ad arrivare ai giorni nostri, e alle conseguenze di tutto quello che è stato deciso e ideato in quegli anni. Info: https://visitsaluzzo.it/event/gabriella-greison-la-donna-della-bomba-atomica-rassegna-borgate-dal-vivo





Speciale appuntamento, questa domenica, al Santuario di Santa Lucia, nel comune di Villanova Mondovì. In occasione della visita guidata, (dalle 14.30 alle 17.00 con servizio navetta), alle 17.30 presso la grotta, avrà luogo un concerto di handpan (strumento musicale idiofono in acciaio) suonato da Marco Nocentini, un’esperienza originale e unica nel suo genere, in un contesto davvero speciale. La grotta-Santuario sarà visitabile, tutte le domeniche, fino a metà settembre (orario 14.30-18.00). Ogni domenica, alle 16.30, le Suore Missionarie della Passione animeranno la preghiera del rosario in grotta. Per riferimenti, informazioni, adesioni all’AmiSaL e donazioni, si può contattare l’Associazione anche tramite l’indirizzo e-mail santalucia.villanova@gmail.com





Questa domenica, 7 luglio, alle 17.00, all'ombra di Via dei Giardini a Sommariva Perno la Banda musicale del Roero terrà il “Concerto nel verde in giallo”, per salutare in musica lo storico passaggio del Tour de France. Il concerto rientra nella rassegna "Musica e teatro nel paese della Bela Rosin 2024", organizzato dal Centro culturale San Bernardino in collaborazione con l'Associazione Roero Verde 2.0 e con il contributo della Fondazione CRC.

Al termine, tutti i partecipanti sono invitati all'aperitivo offerto da Roero Verde 2.0.

Info: www.facebook.com/EcomuseoRocche





Castelli aperti e luoghi storico-artistici da visitare





Prosegue l’iniziativa Castelli Aperti, che permette di conoscere il sorprendente patrimonio culturale e artistico del Piemonte. Di seguito un elenco delle strutture aperte nella Granda in questo fine settimana: saranno visitabili ad Alba il Museo Diocesano, a Barolo il Castello Falletti di Barolo e WIMU Wine Museum, a Bra i musei di Palazzo Traversa, del Giocattolo, la Zizzola e Craveri. Si potranno visitare a Busca il Roccolo, a Caraglio il Filatoio, a Cherasco Palazzo Salmatoris, a Dronero il Museo Mallè, a Fossano il Castello degli Acaja. Saranno aperti i castelli di Magliano Alfieri, di Roddi, di Govone, della Manta, di Saliceto e di Serralunga d’Alba. A Priero si potranno visitare il borgo e la torre. A Saluzzo saranno aperti Casa Cavassa, la Castiglia, la Torre Civica, la Pinacoteca Olivero, Casa Pellico, a Savigliano, il Museo Civico A. Olmo, la Gipsoteca D. Calandra e Palazzo Muratori Cravetta. A Pamparato si potrà partecipare a visite guidate su prenotazione per visitare il borgo antico e il castello. Scopri di più su: www.castelliaperti.it





Il Castello del Roccolo a Busca accoglierà i visitatori nel pomeriggio di questa domenica, dalle 14.30 alle 19. In occasione delle giornate di apertura ordinaria, le partenze delle visite guidate si svolgeranno dalle 15 alle 18 ad intervalli di mezz’ora. L’ingresso, comprensivo di vista nel parco e del castello, è di 6 euro. Il tariffario include un ingresso ridotto a 4 euro per i bambini dai 6 ai 14 anni, per gli over 65, per i possessori dell’Abbonamento Museo, i soci Acli, i residenti del Comune di Busca. Per maggiori informazioni è possibile contattare l’indirizzo mail info@castellodelroccolo.it o seguire www.facebook.com/castellodelroccolo





Nei fine settimana, fino al 29 settembre, il Castello di Mombasiglio, apre al pubblico con una nuova formula di visita. L’edificio, situato nell’affascinante borgo storico, ospita al suo interno il Museo Generale Bonaparte. Il percorso museale consente di rileggere la storia locale in modo alternativo, attraverso gli occhi del noto pittore Giuseppe Pietro Bagetti che seguì la Prima Campagna d’Italia di Napoleone. La collezione include pregevoli uniformi, collezioni di soldatini in piombo, plastici di battaglie e una serie di quarantaquattro stampe tratte dagli altrettanti acquerelli del pittore torinese. La visita al Museo consente di esplorare le sale del Castello e di salire sulla sua torre per ammirare lo splendido panorama. Tariffe: Biglietto intero: euro 8; Biglietto ridotto: euro 6. Ingresso gratuito per i possessori di Abbonamento Musei Piemonte Valle D’Aosta. Info: https://kalata.it/esperienza/castello-di-mombasiglio-museo-generale-bonaparte





Al Museo Civico Mallé di Dronero è in corso fino ad oggi, 7 luglio, la mostra “Le falci nell’arte, l’arte delle falci”. L’esposizione, nata da un idea di Carlo Pedretti e curata da Ivana Mulatero direttrice del Museo Mallé, in collaborazione con Associazione Prometheus, presenta in prima assoluta le opere di: Leandro Agostini, Rodolfo Allasia, Andrea Armagni, Gilda Brosio, Alessia Clema, Francesca Corbelletto, Diego Dominici, Dario Ghibaudo, Ugo Giletta, Mario Gosso, Pier Giuseppe Imberti, Paola Malato, Antonio Mascia, Elena Monaco, Neunau, Corrado Odifreddi, Sergio Omedé, Marianna Pagliero, Ciro Rispoli, Cristina Saimandi, Michelangelo Tallone, Mara Tonso, Anna Valla, Luisa Valentini. E degli studenti dell’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino: Daniele Costante, Silvana Druetto, Daniela Gjyzeli, Natasha Grillo, Agapi Kanellopoulou, Pasquale Landriscina, Antonio Marotta, Giulia Piacci, Aleandro Sinatra. A corredo storico provengono dalla Falci S.r.l. una serie di punzoni storici, etichette e materiali d’archivio.

Info: museo.malle@comune.dronero.cn.it e www.facebook.com/museomalle





A Mondovì la chiesa di San Francesco Saverio detta Della Missione, realizzata nel Seicento dall’architetto e incisore Giovenale Boetto e impreziosita dalla decorazione pittorica del gesuita Andrea Pozzo (tra gli artisti prospettici più dotati e influenti del periodo barocco), riaprirà ufficial‐ mente da questo fine settimana. L’apertura sarà garantita il sabato (dalle ore 15 alle ore 19), la domenica e i giorni festivi (dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19).

Info: www.facebook.com/IatMondovi