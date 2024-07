Volley maschile A2: Felice Sette nuovo acquisto di Cuneo

Cuneo, dopo aver testato sulla propria “pelle” le abilità e la tenacia dello schiacciatore pugliese, non si è fatto scappare l’opportunità di portarlo in biancoblù; nella prossima stagione il Cuneo Volley potrà contare su Felice Sette. Come il collega estone, anche Felice è del ’96 e alle spalle ha ben 6 stagioni in Serie A2 e una in A3.

Nell’ultimo triennio, prima con la maglia canturina e poi con quella nerofucsia, il posto quattro originario di Altamura ha sempre dimostrato grande dedizione alla squadra e all’obiettivo con spirito di sacrificio; caratteristiche che lo rendono un valido innesto nel roster cuneese per affrontare la prossima stagione di A2. Inoltre, aver già lavorato con coach Battocchio nella stagione a Cantù è sicuramente un vantaggio per l’impostazione del lavoro in palestra.

« Ho avuto modo di parlare con coach Battocchio e sono molto entusiasta del suo approccio e delle sue idee. Gli obiettivi comuni sono quelli di costruire una squadra solida, che giochi con determinazione e che possa competere ad alti livelli. Personalmente, i miei obiettivi sono di migliorare ulteriormente il mio gioco, contribuire al massimo alle vittorie della squadra e crescere sia tecnicamente che mentalmente sotto la guida del coach. Sono sicuro che insieme potremo raggiungere grandi traguardi».

Cosa ti ha convinto a venire a Cuneo?

« Ho scelto Cuneo per diverse ragioni. Innanzitutto, la società ha un progetto ambizioso e una storia importante nel mondo della pallavolo italiana e inoltre, ho sentito parlare molto bene dell'ambiente e del supporto dei tifosi, che sono sempre calorosi e appassionati. Credo che questo sia il posto giusto per crescere ulteriormente come giocatore e contribuire al successo della squadra».

Nell'ultima stagione il palazzetto di Cuneo lo hai calcato più volte, cosa provi a considerarlo campo di "casa" da metà agosto?

« Giocare nel palazzetto di Cuneo come ospite è sempre stata un'esperienza emozionante, grazie all'atmosfera unica creata dai tifosi. Pensare che da metà agosto sarà il mio campo di "casa" mi riempie di entusiasmo e orgoglio. Sarà un onore giocare per questa Città e non vedo l'ora di scendere in campo e dare il massimo per questa maglia».

Cosa ti aspetti dalla prossima stagione di A2 in generale?

« Mi aspetto una stagione molto competitiva e intensa. La Serie A2 è un campionato di alto livello, dove ogni partita può riservare sorprese e dove tutte le squadre lotteranno fino all'ultimo punto. Il nostro obiettivo sarà quello di fare il meglio possibile, lavorando duro ogni giorno per migliorare e cercare di raggiungere i playoff. Sono sicuro che con il giusto spirito di squadra e il supporto dei nostri tifosi, potremo toglierci molte soddisfazioni».

C'è qualcosa che non vedi l'ora di vedere, provare, vivere a Cuneo?

« Cuneo è una città che offre molto, sia dal punto di vista sportivo che culturale. Non vedo l'ora di immergermi in questa nuova realtá, conoscere meglio la cultura locale e provare la cucina tipica. Ovviamente, sono molto curioso di vivere l'atmosfera del palazzetto. Penso che sarà un'esperienza unica e non vedo l'ora di iniziare questa nuova avventura».