Racconigi: aperte le iscrizioni ai servizi di trasporto scolastico

Fino all’11 agosto 2024 sono aperte a Racconigi le iscrizioni al servizio di trasporto scolastico per la Scuola dell’Infanzia, la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di Primo Grado per l’anno scolastico 2024/2025.

Le tariffe stabilite dall’Amministrazione Comunale, invariate rispetto all’anno precedente, sono le seguenti:

Trasporto extra urbano ordinario alunni Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado provenienti dalle frazioni o case sparse: o Tariffa annua: Euro 300,00 (una corsa di andata casa-scuola e una corsa di ritorno scuola-casa). La tariffa può essere versata: -In un’unica soluzione, pari a euro 300,00, entro il 31 ottobre 2024; -In due rate di euro 160,00 l’una, da versare la prima entro il 31 ottobre 2024 e la seconda entro il 31 gennaio 2025.

Trasporto urbano ordinario alunni residenti nel capoluogo Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado: Tariffa annua: Euro 250,00 (una corsa di andata casa-scuola e una corsa di ritorno scuola-casa). La tariffa può essere versata: -In un’unica soluzione, pari ad euro 250,00, entro il 31 ottobre 2024; -In due rate di euro 130,00 l’una, da versare la prima entro il 31 ottobre 2024 e la seconda entro il 31 gennaio 2025.

• Solo per il trasporto extra urbano ordinario e per il trasporto urbano ordinario:

la tariffa è ridotta del 30% per il secondo figlio e del 20% per il terzo e successivi figli iscritti al servizio (anche se frequentanti scuole di ordini e gradi diverse);

la tariffa è ridotta del 50% in caso di fruizione di una sola corsa giornaliera (corsa di andata casa-scuola oppure corsa di ritorno scuola-casa);

in caso di diritto a più riduzioni tariffare, viene applicata solamente quella più vantaggiosa per la famiglia.

• Trasporto ordinario alunni Scuola Primaria solo ritorno nei pomeriggi di rientro:

Tariffa annua fino a due rientri settimanali (singola corsa scuola-casa): Euro 70,00, in rata unica con scadenza al 31 ottobre 2024.

• Trasporto straordinario pausa pranzo Scuola Primaria nei pomeriggi di rientro:

Tariffa annua fino a due rientri settimanali (singola corsa scuola-casa): euro 70,00, in rata unica con scadenza al 31 ottobre 2024.

• Trasporto straordinario da Scuola Primaria a doposcuola Asilo Ribotta:

Il servizio è gratuito per gli alunni in possesso dell’abbonamento ordinario (vale come corsa di ritorno);

Per gli altri alunni: tariffa annua di euro 70,00 con scadenza al 31 ottobre 2024.

Le domande per accedere al servizio di trasporto scolastico dovranno essere compilate e trasmesse esclusivamente on-line utilizzando lo “Sportello Unico Digitale” raggiungibile al link https://sportello.comune.racconigi.cn.it/sportello-unico-digitale/ - sezione “Istruzione”. L’accesso potrà essere effettuato tramite credenziali SPID, Carta di Identità Elettronica (CIE) e Tessera Sanitaria con funzionalità di Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS).

Prima dell’inizio delle lezioni verrà pubblicato sul sito istituzionale del Comune e sul sito dell’Istituto Scolastico il piano trasporti contenente l’elenco delle fermate attivate e i relativi orari. Verranno inoltre inviati alle famiglie degli alunni ammessi al servizio via email o direttamente a casa gli avvisi di pagamento Pago PA.

Le famiglie che non riceveranno l’avviso sono invitate a contattare l’Ufficio Scuola per verificare lo stato della propria domanda.

Gli alunni ammessi al servizio potranno iniziare ad usufruirne sin dal 1° giorno di scuola (eccezion fatta per gli studenti delle classi prime della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di Primo Grado, per i quali il servizio inizierà il secondo giorno).

Le domande pervenute nei termini verranno ammesse secondo l’ordine di priorità stabilito dall’Amministrazione Comunale, fino ad esaurimento dei posti disponibili; a parità di priorità verrà considerato l’ordine cronologico di presentazione. Le domande presentate nei termini e non soddisfatte saranno messe in lista d’attesa. Eventuali domande pervenute oltre l’11 agosto 2024 saranno soddisfatte una volta esaurita la lista di attesa, fatta salva la disponibilità di posti.