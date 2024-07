Terminato il corso di accesso alla Croce Rossa di Racconigi

Il 29 giugno scorso è terminato il corso di accesso alla Croce Rossa con sei nuovi volontari; cinque dei quali, avendo anche conseguito l’“Allegato A” e “Allegato T”, da luglio potranno svolgere il servizio in ambulanza come barellieri tirocinanti, per un periodo di sei mesi.

I nuovi volontari sono: Marco Abalintoaie, Cynthia Adams, Carmen Biondillo, Emanuele Maniscalco, Cristiana Perrella e Leila Fancy Zapata Bayona.

La direzione del corso era stata assegnata alla Volontaria Giulia Viola coadiuvata dal gruppo della formazione del Comitato di Racconigi e con il supporto del gruppo dei Simulatori e del Gruppo Giovani sempre del Comitato racconigese.

Con l’inizio del periodo estivo anche i corsi del Comitato si concluderanno, per poi riprenderli nel periodo autunnale con una nuova sessione del corso di accesso alla Croce Rossa Italiana.