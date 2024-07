Ts Group partner dell’evento nazionale Evolution Horizon Award. Appuntamento il 4 novembre a Milano

Evolution Horizon Award è il premio / evento creato per la valorizzazione delle aziende che vivono momenti di evoluzione nelle loro dinamiche interne

atte a favorire lo sviluppo e l’attualizzazione dei piani nazionali ed europei. Anche Regione Lombardia ha scelto questo evento per il suo prestigioso convegno che si terrà il 4 novembre.

TS Group a 360^, ovvero la società che offre servizi nei più disparati ambiti, dai trasporti e traslochi, all’allestimento di fiere, eventi, concerti e sfilate di moda, dall’allestimento di arredi al fermo deposito e a tanto altro ancora, è partner ufficiale di Evolution Horizon Award, il premio che vuole testimoniare la vitalità del tessuto imprenditoriale italiano, ricco di conoscenze avanzate, di creatività e di capacità di innovazione, fattori distintivi che sono alla base della competitività e del successo di tante realtà italiane. Aziende, cioè, che con le loro innovazioni stanno dando un decisivo impulso all’economia e che per questo, si stanno iscrivendo massivamente per concorrere alla kermesse, che si svolgerà a Milano, il prossimo 4 novembre, presso Palazzo Lombardia.

La partnerhip di TS con l’evento, testimonia dunque l'impegno dell'azienda nel servire una clientela elitaria con la massima precisione e affidabilità.

La presenza istituzionale all’Evolution Horizon Award, riflette la fiducia e il prestigio che l'azienda ha guadagnato nel campo dei servizi sopra descritti, proponendosi di soddisfare le esigenze delle personalità più esigenti con la stessa dedizione e attenzione al dettaglio che la contraddistingue.

La professionalità, unita a un'ampia gamma di servizi e a un impegno a lungo termine verso il cliente, la rende una scelta ideale per coloro che cercano

un servizio affidabile e di alta qualità. La sua reputazione deriva principalmente dall'operare con una squadra altamente qualificata, costantemente aggiornata tramite formazione periodica per rimanere al passo con le evoluzioni del settore. L'azienda ha concentrato la propria attività nel centro Italia e nel nord del Paese, con particolare attenzione al Nord-Est, operando in particolare anche in tutti gli aspetti dei traslochi, dei trasporti e delle soluzioni logistiche.

Nonostante sia una nuova realtà imprenditoriale, i membri di TS Group a 360^, vantano un'esperienza ventennale nel settore. Con oltre 300 clienti

nel 2023, l'obiettivo primario dell'azienda è raddoppiare questo numero nel corso dell'anno in corso, confermandosi leader nel settore e espandendosi

all'estero.

“Abbiamo già una forte presenza in Svizzera, dove collaboriamo con numerosi brand e agenzie di design, così come in Francia e nel Principato di Monaco,

dove miriamo ad aumentare la nostra presenza, e negli Emirati, dove siamo già noti a Dubai" - spiega Massimiliano Pintagro, Responsabile Generale di

TS Traslochi per l'Italia e l'estero, insieme al Presidente Beniamin Iakab e al Direttore Generale, Cristian Pinziariu.

"Un trasloco è inevitabilmente stressante, specialmente se coinvolge un trasferimento internazionale. Le distanze da percorrere richiedono

un'organizzazione precisa in ogni dettaglio e, ogni omissione potrebbe causare problemi significativi. Con i nostri mezzi, tuttavia, siamo in grado

di gestire anche grandi spazi e garantire un servizio rapido, organizzato e professionale, adattabile alle diverse esigenze di clienti di ogni tipo,

dalle istituzioni agli enti, dai privati, alle grandi imprese ai clienti più esigenti. La nostra azienda si basa sul concetto di globalizzazione, che

implica sviluppo ed evoluzione. Siamo dotati di mezzi altamente tecnologici per affrontare qualsiasi evenienza”.

TS Group a 360^, si distingue dunque per la sua professionalità e organizzazione, offrendo ai clienti esperienza, tecnologia, innovazione e servizio. Il suo motto è: “TS, lo apprezzi solo se lo provi”.

“TS è un'azienda di servizi a 360 gradi, dai traslochi in giornata al deposito - aggiunge Pintagro - Forniamo mezzi e risorse, e la nostra flotta, composta da furgoni di varie dimensioni, è attrezzata con scale, montacarichi e bilici, progettata per soddisfare ogni esigenza garantendo elevati standard di professionalità e sicurezza. Il nostro impegno costante nella preparazione del team è una testimonianza del nostro impegno a offrire servizi di qualità massima. TS può contare anche su una solida base patrimoniale, accumulata nel corso della sua attività. Crediamo nei giovani e investiamo risorse per il loro sviluppo".

Guardando al futuro, Pintagro conclude: "Vogliamo crescere senza mai perdere la qualità, concentrando i nostri sforzi su progetti di comunicazione

integrata, dallo sponsoring di importanti squadre di calcio come il Livorno Calcio, al cinema, agli eventi e ai media. È per questo che abbiamo scelto

l’Evolution Horizon Award per presentare la nostra attività”.

Maggiori informazioni sul premio su https://www.evolutionhorizonaward.com/