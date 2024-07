Primo trionfo stagionale per il Racconigi Cycling Team: Arianna Giordani davanti a tutte a Massa Finalese

Primo esaltante trionfo stagionale per il Racconigi Cycling Team, che ha dettato la sua legge nella nona edizione del “Gran Premio Team9 San Felice 1893 Banca Popolare”, gara riservata alla categoria junior organizzata sulle strade pianeggianti di Massa Finalese, in provincia di Modena.

Il successo è stato conquistato dalla diciassettenne piacentina Arianna Giordani, che ha battuto in volata le compagne di fuga con le quali si era precedentemente avvantaggiata sul resto del gruppo. Per la talentuosa atleta emiliana, sapientemente diretta in ammiraglia dal team manager Claudio Vassallo, si tratta del primo meritato successo stagionale, dopo la medaglia di bronzo vinta al “Trofeo Smania Idee Casa - Memorial Favaretto Franco & Davide” di Martellago (VE), i quarti posti di Ponte a Egola di San Miniato (PI) e di Bianconese di Fontevivo (PR), la settima posizione di Bovolone (VR) e la recente ottava piazza al “Trofeo Antonietto Rancilio Ladies” di Parabiago (MI)

“Sono davvero entusiasta di questa bellissima vittoria - ha dichiarato una raggiante Arianna Giordani al termine della manifestazione - la prima parte di stagione è stata particolarmente complicata e sono anche reduce da una caduta che mi ha creato alcuni problemi. Questa vittoria, quindi, mi ripaga dei sacrifici fatti e spero sia l’inizio di una lunga serie. Dedico questo successo a tutto il team, che mi supporta in ogni occasione, alle mie preziose compagne di squadra, che hanno svolto un lavoro eccezionale, ed alla mia famiglia. Un pensiero speciale anche a mio nonno, che sta trascorrendo un periodo un po’ difficile…”

Le 82 atlete in gara si sono date battaglia per 85,4 chilometri quasi completamente pianeggianti, spalmati su due differenti circuiti cittadini, lunghi 9600 e 4300 metri, ripetuti rispettivamente per 8 e per 2 volte

“La squadra è senza dubbio in crescita, come dimostrano i vari piazzamenti ed il successo sfiorato al recente ‘Trofeo Antonietto Rancilio Ladies’ di Parabiago - ha sottolineato il team manager Claudio Vassallo - a tre giri dal termine è nata l’azione decisiva, grazie all’attacco sferrato da quattordici atlete, tra cui la ‘nostra’ Arianna Giordani. A circa tre chilometri dalla conclusione è scattata una portacolori del Petrucci Gauss Cycling Team, che ha guadagnato qualche centinaio di metri di vantaggio sulle compagne di fuga. Per questo motivo Arianna ha impostato una volata lunga, che le ha permesso di raggiungere e superare l’avversaria proprio sulla linea del traguardo. Siamo davvero orgogliosi di questo importante successo. Una vittoria più che mai meritata per l’ottimo lavoro svolto in tutto l’arco della stagione e per il grande impegno profuso dalle atlete e dallo staff.”

ORDINE D’ARRIVO “G.P. TEAM9 SAN FELICE 1893 BANCA POPOLARE” A MASSA FINALESE (MO):

1) Giordani Arianna (Racconigi Cycling Team) Km 85,4 in 2h03’23” alla media di 41,529 Km/h

2) Paset Susan (Breganze Millenium)

3) De Laurentiis Elena (Team Di Federico)

4) La Bella Eleonora (Bft Burzoni-Vo2 Team Pink)

5) Zambelli Alessia (Biesse-Carrera)

6) Bordignon Silvia (Team Wilier-Chiara Pirobon)

7) Belotti Misia (CC Canturino 1902 ASD)

8) Montagner Martina (UC Conscio Pedale del Sile) a 1”

9) Cerofolini Francesca (Petrucci Gauss Cycling Team)

10) Ongarato Livielle (Horizons Fullgas)