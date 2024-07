"Sono orgoglioso che ancora una volta il nostro presidente Alberto Cirio abbia dato la disponibilità concreta ed immediata del Piemonte, per aiutare chi in questo momento si trova in grande difficoltà. Per ciò, condivido in pieno la prontezza e la decisione del nostro Governatore ad accogliere i bambini che erano ricoverati all’ospedale pediatrico bombardato la scorsa mattina a Kiev".

A dirlo è il consigliere di Forza Italia, coordinatore della provincia di Cuneo degli Azzurri Franco Graglia.