Sergio Costagli ricorda Mauro Fissore: "Tu e Aldo Sacchetti, ora, siete insieme. All'ombra delle vette più alte della valle Pesio"

Riceviamo e pubblichiamo il ricordo che il professor Sergio Costagli ha scritto del primo cittadino di Morozzo Mauro Fissore, scomparso improvvisamente ieri (lunedì 8 luglio) per un malore.



Con lui avevamo fatto grandi cose. Nessuno lo sa ma grazie a Mauro il Presidente Sergio Mattarella ufficializzò con lettera del 22 maggio 2023 che il "Cantico degli Italiani" di Goffredo Mameli fu voluto in primis da Duccio Galimberti come futuro Inno Nazionale.



A Carrara intervistò Aldo Sacchetti (Medaglia d'Argento al V.M. ma rimosso dalla memorialistica cuneese), prezioso testimone di quei formidabili giorni a Paraloup e per il quale nutriva grande rispetto e ammirazione; fra loro si era da subito instaurato un bellissimo rapporto. L'amico Mauro, del quale ho sempre ammirato l’impegno per le cause che gli stavano a cuore, si attivò con successo a informare Laura Boldrini - quando era Presidente della Camera - dell’attività partigiana di Aldo, ottenendo per lui un formale encomio.



Con Mauro abbiamo accompagnato a piedi due classi dell'Istituto Commerciale Bonelli di Cuneo dalla Certosa di Pesio a Carnino per ricordare la "battaglia di Pasqua" dell'aprile 1944. Il 28 luglio 2011eravamo insieme sulla Bisalta con Gary Hill, figlio del mitragliere di bordo della fortezza volante B-17G che il 28 luglio 1944 spanciò su Colla Piana. Nell’estate del 2014, seguendo le indicazioni di Aldo, avevamo individuato nel vallone del Marguareis poco sotto il rifugio Garelli la “Grotta 11” dove fu depositata una parte del materiale aviolanciato al Pian del Creus.



Avevamo altri progetti per gli 80 anni della Resistenza del prossimo 25 aprile, dovevamo parlarne in questi giorni. Se n’è andato prima ma ci incontreremo ancora. Grazie Mauro, adesso sei con l’amico Aldo: voglio pensare che tu e lui siate soltanto fuori dalla mia vista, nascosti all'ombra delle vette più alte della vostra valle Pesio.