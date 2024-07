Boves pronta al secondo appuntamento con i suoi "Venerdì Vibranti"

Dopo il grande successo del primo venerdì, l'associazione La Sporta è lieta di annunciare il secondo appuntamento dei "Venerdì Vibranti" il 12 luglio realizzato grazie al generoso contributo della Banca di Boves insieme a Marro Automobili, Varrone Materiale Edile, Cavallo Spedizioni, Migliore Grigliati, Imbalplastic di Gardini Dario, Viemme, Visionottica

Ferrua Piero e con il sostegno del Comune di Boves.



Ecco il programma della Serata realizzato in collaborazione con Prismadanza APS.



Cena Vibrante: A partire dalle 19, il punto ristoro La Sporta e i locali associati offriranno aperitivi e cene con un menù speciale per bambini, creando un'atmosfera conviviale e accogliente per iniziare la serata.



Duo Senzapiombo: dalle 19.30 alle 20.30, Piazza Italia ospiterà un concerto dedicato ai grandi autori per raccontare il fenomeno dell'immigrazione. Un'occasione unica per riflettere attraverso la musica.



MAGIC BUS: A partire dalle 19.30, Piazza Italia sarà animata da un pulmino di idee giocose in movimento, coinvolgendo grandi e piccini in un'avventura creativa.



Baby Dance: Alle 21 le animatrici di Prismadanza faranno ballare i più piccoli con una sessione di baby dance in Piazza Italia.



"Sale" di Gianluca Gentiluomo: Uno spettacolo di giocoleria, equilibrismo e acrobazie aeree che si svolgerà in due repliche: dalle 20.30 alle 21 e dalle 22.15 alle 22.45 in Piazza Italia.



TAMARROS: La disco band acustica e itinerante che ha girato il mondo e che farà salire la febbre del venerdì sera con il loro spettacolo dalle 20.15 alle 21, partendo da Piazza dell'Olmo a Piazza Italia, e dalle 21.30 alle 22.15 in Piazza Italia.



MAGIC ART: Mago Brondino e Madame Zorà porteranno la magia in Piazza dell'Olmo dalle 20.30 alle 21, spezzando i confini della ragione con il loro spettacolo.



Luca Pey Acustic Project: Le più belle canzoni cantautoriali in chiave acustica risuoneranno dalle 21 alle 22 in Piazza dell'Olmo.



SAND ART: Per concludere la serata, Mago Brondino e Madame Zorà faranno volare il pubblico sulle ali della fantasia con i loro disegni luminosi con la sabbia alle 22 in Piazza dell'Olmo.