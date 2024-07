Moretta: grande attesa per il ritorno della "Ven co' ti"

Come consuetudine da quando c'è l'amministrazione del Sindaco Giovanni Gatti torna, in collaborazione con l'Associazione dei Commercianti e degli Artigiani, la serata Ven co' ti in arancione.



Quest'anno sarà sabato 27 luglio alle ore 20 presso piazza Umberto I, p.zza

Coller e via Torino.



Le prenotazioni, entro il 24 luglio, vanno fatte presso la Baracca del

gelato da Luciano Airaudo ( tel+39 347 055 2369) o presso la cartolibreria L'angolo da Enrica Paganotto ( tel. +39 329 446 6627).



Offerta minima 3 euro; per i ragazzi fino ai 10 anni ingresso gratuito. Ognuno può scegliere se portare il pasto da casa o prenotare presso i ristoratori del paese.



La serata sarà allietata da diversi gruppi musicali. Dress code o accessori di color arancione