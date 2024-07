A Castiglione Falletto la prima Marcia Alpina di Regolarità FIE in Langa

Si è conclusa il 7 luglio la quarta prova regionale piemontese della Marcia Alpina di Regolarità FIE organizzata da Naturaltrek di Santa Vittoria d'Alba a Castiglione Falletto, cuore delle Langhe da vino, sfidando le previste condizioni meteo e fortunatamente per tutta la giornata non ha piovuto. Il percorso ad anello di oltre 8 km. si caratterizzava per il bellissimo percorso tra le vigne, patrimonio UNESCO.