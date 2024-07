Wimbledon, incerta presenza Kate: duchessa Gloucester pronta a sostituirla

(Adnkronos) -

La Duchessa di Gloucester a Wimbledon al posto della Principessa Kate Middleton per le premiazioni. E' quello di Birgitte Eva van Deurs, grande amante del tennis, moglie di Richard, cugino di Elisabetta II, il nome che circola sempre più sui media britannici per l'eventuale 'sostituzione' di Kate, in cura per un tumore. Anche se si sottolinea che l'All England Club, che organizza l'evento, ha concesso "massima flessibilità". E aspetterà fino all'ultimo per una decisione, fino alla mattina di sabato.

Kensington Palace non ha confermato nessun impegno per la principessa. Kate ha preso il posto della regina Elisabetta come 'madrina' dell'All England Club nel 2016 e ha sempre partecipato alle premiazioni. Ma quest'anno, a causa della malattia, si è fatta vedere solo al Trooping the Colour, lo scorso 15 giugno a Londra.

Nei giorni scorsi in prima fila sul Palco reale c'erano i genitori della Principessa del Galles.