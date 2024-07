L’AI, sfida di credibilità: il 27% dei professionisti registra evidenti benefici

La fiducia nell'intelligenza artificiale (AI) rappresenta un elemento cruciale nella trasformazione delle professioni moderne. Secondo un sondaggio condotto da TeamSystem, leader in Italia nei software gestionali e nei servizi di formazione per imprese e professionisti, circa l'80% dei professionisti esprime fiducia nei contenuti generati dall'AI. Essi lo considerano uno strumento affidabile per l'automazione di task routinarie e l'analisi di dati complessi. Questa fiducia è supportata dai benefici evidenti riportati da coloro che hanno già integrato soluzioni basate sull'AI nei loro processi lavorativi, con il 27% che evidenzia miglioramenti significativi in termini di tempo e produttività.

TeamSystem, in collaborazione con The European House Ambrosetti, ha condotto una ricerca approfondita sull'adozione dell'AI negli studi professionali italiani. I risultati indicano una crescente consapevolezza dell'AI come catalizzatore di cambiamento, spingendo i professionisti a rivedere e adattare i loro ruoli alla luce delle nuove sfide digitali. E questa trasformazione non si limita alla semplice automazione, ma promuove una revisione completa dei processi lavorativi attraverso l'integrazione di tecnologie avanzate.

Parallelamente, l'investimento in AI in Europa rimane un punto critico, con l'Europa che contribuisce solo per il 7% degli investimenti globali in queste tecnologie, significativamente inferiore rispetto a Stati Uniti e Cina. Tuttavia, l'Italia emerge come un esempio di adozione crescente di soluzioni Cloud avanzate e di integrazione dell'IoT nei processi produttivi, indicando un chiaro impegno verso la digitalizzazione e l'innovazione tecnologica.

L'approccio di TeamSystem consiste nel fornire soluzioni avanzate che aiutano le aziende e i professionisti a navigare in questo panorama in rapida evoluzione. Attraverso l'implementazione di tecnologie come l'AI, TeamSystem supporta la trasformazione digitale fornendo strumenti efficaci per migliorare l'efficienza operativa e ottimizzare le performance aziendali.

L’intelligenza artificiale – in definitiva – non solo migliora l'efficienza operativa e la competitività delle aziende, ma apre anche nuove opportunità per il futuro del lavoro. Nonostante le sfide da affrontare, l'adozione diffusa dell'AI sta ridefinendo il panorama lavorativo globale, promuovendo una maggiore integrazione delle tecnologie avanzate e una più ampia adozione di strategie di business innovative. Questo nuovo paradigma non solo favorisce la crescita economica, ma anche la creazione di un ambiente professionale più dinamico e resiliente, pronto ad affrontare le sfide del mondo digitale in continua evoluzione.