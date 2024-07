"Sorgere": viaggio tra parole e meditazione a Martiniana Po

Stasera, mercoledì 10 luglio alle 19,45 a Martiniana Po, è in programma una “Serata esperienziale” con letture e meditazione attive.



Anna Aimone eseguirà la lettura di brani tratti dal suo libro “Sorgere” mentre Andrea Pons di “Spazio interiore Yoga Studio” condurrà le meditazioni attive. Un'esperienza che unisce movimento, respirazione e consapevolezza per favorire il benessere psicofisico e, allo stesso tempo, un'occasione per immergersi in un'atmosfera suggestiva e riscoprire la connessione con se stessi e con il mondo che circostante.



L’incontro è organizzata dalla Biblioteca nel Bosco di Martiniana Po. L’appuntamento è nella piazzetta sopra il parcheggio della pizzeria Sapori di Valle, in via del Cimitero.



Info e prenotazioni: 328-4930973.