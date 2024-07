Attività sperimentali per il liceo scientifico Arimondi-Eula all'Università di Savigliano

Nelle giornate del 2,3 e 4 luglio, nella splendida cornice dell’ex convento di Santa Monica ora sede dell’Università di Savigliano, tredici studenti delle terze del liceo scientifico e delle scienze applicate dell’IIS Arimondi-Eula hanno potuto svolgere attività sperimentali presso i laboratori del Corso di Laurea in Tecniche Erboristiche.

Il progetto, realizzato grazie alle competenze e alla disponibilità delle docenti Patrizia Rubiolo, Silvia Arpicco, Daniela Chirio e Barbara Sgorbini del dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco dell’Università degli Studi di Torino, rientra nelle attività di PCTO (ex alternanza scuola-lavoro) e ha lo scopo di illustrare gli aspetti relativi alla formulazione di medicinali e prodotti per la salute a partire dalle materie prime utilizzabili fino alla preparazione del prodotto da commercializzare.

Gli studenti, durante i tre giorni di attività, hanno avuto non solo l’opportunità di conoscere il mondo universitario e l’offerta formativa del dipartimento, ma hanno potuto visitare aule, laboratori e l’orto botanico, usare stereo microscopi per visualizzare caratteri identificativi di strutture vegetali e preparare in prima persona forme farmaceutiche, oli essenziali, tinture, gel e creme ad uso cosmetico.

La collaborazione tra l’IIS Arimondi-Eula e il dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco iniziata nel 2017 e implementata negli anni, oltre a unire due importanti realtà scolastiche saviglianesi, si inserisce nel processo di orientamento formativo per una scelta post-diploma consapevole e ponderata che valorizzi le potenzialità e i talenti degli studenti.

Un sentito ringraziamento da parte del Dirigente Scolastico prof. Luca Martini e delle coordinatrici del progetto proff.sse Silvia Cavallo e Francesca Pontillo alle Docenti Universitarie per l’alto valore formativo dell’attività organizzata e per aver permesso agli studenti liceali di conoscere la realtà universitaria saviglianese.