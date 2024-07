Borghetto S.S., trionfano colori e bellezza alla Floricoltura Vivai Michelini: fiori e piante da sogno per interno ed esterno

Trasformare ogni spazio in un’oasi di bellezza e tranquillità per un’immersione nei profumi e nei colori di piante e fiori continua ad essere la missione della Floricoltura Vivai Michelini di Borghetto Santo Spirito.

Davide Michelini e sua moglie Viviana, titolari di questo meraviglioso angolo di paradiso, ci parlano di una serie di piante affascinanti e adatte sia per interni che per esterni, enfatizzando anche il concetto di "Dry Garden", con bassissime esigenze idriche.

"Per chi ha necessità di contenere l’irrigazione senza rinunciare alla bellezza del proprio giardino, il ‘Dry Garden’ è la soluzione ideale”,- spiega Davide. Piante come i Phormium, con le loro foglie simili a lame di spada dai colori vivaci, e la Dianella Tasmanica, originaria dell'Oceania, sono perfette per questo tipo di giardino. "Abbiamo una collezione molto ricca di Phormium, con varietà che vanno dal crema al bronzo, all’amaranto, dallo striato giallo verde alle varie sfumature di rosa, tutte resistenti e facili da curare".

Per gli amanti delle piante da interno, Davide e Viviana suggeriscono alcune scelte che possono adattarsi sia agli ambienti interni che esterni: "I banani come il Musa Ensete Maurelii e il Musa Basjoo sono perfetti sia per interni luminosi che per esterni al sole o a mezz'ombra. Queste piante tropicali aggiungono un tocco esotico a qualsiasi spazio".

Tra le altre piante da interno da considerare, ci sono i Ficus Microcarpa Ginseng, con il loro aspetto da bonsai naturale, e l'Alocasia macrorrhiza, conosciuta come Orecchio di elefante, ideale per zone luminose o ombreggiate. “Per l’interno – prosegue Davide - ci sono moltissimi Ficus, tra cui il Ficus Alii, detto anche Ficus a foglia di Eucalipto, tante varietà di colorazione di Ficus robusta variegato, a foglia rossa o verde, e tante varietà di Ficus Benjiamin, che resta sempre un must”. Anche la Strelitzia Augusta (detta anche Alba) vaporosa come un banano, è una scelta eccellente e produce meravigliosi fiori bianchi. Per le case con meno luce, Davide e Viviana consigliano la Kenzia (Howea forsteriana), una palma da sottobosco tropicale, tra le piante d’appartamento più eleganti.

"Le Felci, come la Nephrolepis, sono perfette per ambienti interni che possono garantire un po’ di umidità - aggiunge Viviana - Inoltre si può scoprire tutto il mondo delle Aracee, con la famosa Monstera in diverse specie, le quali aggiungono un tocco di verde tropicale e lussureggiante agli interni".

Ma non è tutto: per gli esterni, i Vivai Michelini offrono anche una spettacolare collezione di piante in piena fioritura. Le Ortensie Paniculata e Quercifolia sono più resistenti al caldo e al sole, mentre la Perovskia, conosciuta come Salvia russa, offre una fioritura continua e profumata. "Quest’anno, la stagione è indietro di quasi un mese – sottolinea Davide -, e molte fioriture che sarebbero dovute cominciare a giugno sono sbocciate a luglio. Gli Oleandri in tutti i loro colori, gli Agapanthus in oltre 15 varietà, e le Rose Paesaggistiche stanno godendo di una seconda eccezionale primavera".

Una visita alla Floricoltura Vivai Michelini a Borghetto S. Spirito è un’autentica immersione nella biodiversità floricola, nella varietà di colori, di specie, di profumi. “Riempitevi gli occhi, i polmoni, l’anima e il cuore di bellezza con un’esperienza immersiva", è l’invito di Davide.

In questo luglio, grazie a un clima più fresco, le piante sono nel massimo del loro splendore. È il momento ideale per dedicarsi al giardino e ai terrazzi, godendosi lunghe giornate estive circondati da un tripudio di colori e profumi.

Floricoltura Vivai Michelini è a Borghetto Santo Spirito (Savona), in via per Toirano 4, a 500 metri dal casello autostradale.

Telefono 0182940600 – www.michelinivivai.it