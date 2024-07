Aperte le iscrizioni al raduno di auto d’epoca “Ruote nella Storia”: quest’anno si terrà a Ormea

Sono aperte le iscrizioni per partecipare alla tappa cuneese di “Ruote nella Storia 2024”, il tour di raduni e incontri dedicato agli appassionati di automobilismo d’epoca che il Club ACI Storico porta in tutta la Penisola.

La manifestazione quest’anno si terrà domenica 22 settembre ad Ormea, grazie all’organizzazione dell’Automobile Club Cuneo con il patrocinio del Comune di Ormea. Main sponsor Sara assicurazioni.

Le iscrizioni (nel programma è prevista l’accoglienza degli equipaggi in piazzetta del Municipio con collocazione espositiva delle vetture lungo via Roma, visita guidata del centro storico, giro turistico a bordo delle vetture e nel pomeriggio le prove pratiche di avviamento alla regolarità sportiva) rimarranno aperte sino al 18 settembre.

Per iscriversi è sufficiente scaricare la scheda di adesione con il programma completo dal sito internet dell’Automobile Club Cuneo www.cuneo.aci.it ed inviarla completa in tutte le sue parti all’indirizzo e-mail segreteria@acicuneo.it.

Per maggiori informazioni contattare il numero 0171/440031 o scrivere a segreteria@acicuneo.it

“Ruote nella Storia, promosso e realizzato da ACI Storico in sinergia con Automobile Club d’Italia e Aci Cuneo, torna anche quest’anno in provincia di Cuneo – dicono gli organizzatori dell’Automobile Club Cuneo -. Al volante dei “musei a quattro ruote” i partecipanti potranno godere delle bellezze territoriali dei luoghi, spesso sconosciuti e reconditi, di cui l’Italia è custode. Prerogativa, come sempre, la valorizzazione del motorismo d’epoca, con la sua storia e la sua importanza nell’evoluzione in ambito automobilistico, e la promozione culturale di luoghi sede di arte, cultura e tradizione, proprio come Ormea, la Città dell’Amore, che ospiterà quest’anno l’evento”.

“Ruote nella storia” offre ai cultori e ai possessori di auto storiche un’occasione di incontro e di divertimento, proponendo una giornata alla scoperta di un affascinante borgo a bordo di vetture di oltre trent’anni di età con l’effettuazione di alcune prove di precisione, un controllo orario e un timbro dedicato agli appassionati e neofiti della disciplina della regolarità. Possono essere iscritte alla manifestazione tutte le vetture il cui modello sia previsto nella “Lista di salvaguardia” di ACI Storico (auto con anzianità tra i 20 ed i 29 anni) o nell’elenco ACI Storico (auto con anzianità tra i 30 ed i 39 anni) pubblicati sul sito del Club ACI Storico o qualsiasi auto con anzianità superiore ai 40 anni.

All’atto dell’iscrizione, oltre a compilare il modulo d’adesione, è necessario versare la quota di 50 euro a persona, e indicare il numero della tessera Aci in possesso (è possibile sottoscriverla anche il giorno dell’evento), libretto di circolazione, assicurazione Rc e patente di guida in corso di validità.

L’elenco delle vetture storiche inserite nella lista Aci Storico è consultabile al link www.clubacistorico.it/lista-di-salvaguardia.html