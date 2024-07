Boissano Atletica Estate: buone prove per i portacolori delle squadre cuneesi

Great Nnachi (Carabinieri) è tornata in gara martedì 9 luglio nella 2° giornata della Boissano Atletica Estate, in Liguria; la torinese ha però momentaneamente archiviato il salto con l’asta, per correre i 100 metri, vinti in 12.21 (-0.3).

Nelle altre prove, successo di Giulia Gattino (Sisport) sui 1500 in 5:04.65; di Federica Parigi (Atl. Asti 2.2) nell’alto con 1,61, a pari misura con Beatrice Carpinello (Battaglio CUS Torino); di Virginia Guida (Battaglio CUS Torino) nell’asta con 2,60; di Celeste Dotta (Atl. Mondovì-Acqua S.Bernardo) nel triplo con 10,91 (-0.2) al femminile.

Al maschile, 10.96 (+0.2) e terzo posto sui 100 metri per Federico Lisa (Atl. Mondovì-Acqua S.Bernardo), mentre sui 400 vittoria dell’allievo Mirco Fragola (Team Atl. Mercurio Novara) in 48.77. Nell’alto 1,95 per Alessandro Massa (Atl. Roata Chiusani), Loris Droetto (Battaglio CUS Torino) si aggiudica l’asta con 4,30.

Nelle prove giovanili, 41.00 sui 300 per la cadetta Agnese Milelli (Atl. Settimese) mentre sugli 80hs in evidenza Valeria Lo Voi (Battaglio CUS Torino) con 12.14 (+0.6). Sui 300 maschili, seconda piazza per Lorenzo Mascherpa (Battaglio CUS Torino) in 37.08, e per Giacomo Provera (Atl. Mondovì-Acqua S.Bernardo) sui 100hs in 14.08 (+0.1) e nel lungo con 6,17 (+0.0).