SSD Fossano Calcio Arl e Balocco SpA insieme per il nuovo campo di calcio a 7 nello stadio Pochissimo

SSD Fossano Calcio Arl e Balocco SpA annunciano di aver siglato un accordo di collaborazione della durata di dieci anni che prevede la realizzazione di un moderno campo da calcio a 7, all'interno della struttura dello Stadio Comunale Angelo Pochissimo, a Fossano.

La costruzione di questa nuova infrastruttura, interamente finanziata da Balocco SpA, rappresenta una risposta concreta alle esigenze della comunità locale. Finora, infatti, la carenza di campi da calcio aveva spinto molti giovani ad allenarsi nelle strutture dei comuni limitrofi.

Il progetto, non mira solo a potenziare le opportunità di pratica sportiva, ma aiuta anche a sostenere valori educativi e sociali fondamentali per la crescita dei giovani atleti.

Il nuovo campo da calcio a 7 sarà intitolato alla memoria di Aldo Balocco, Presidente Onorario dell’Azienda, e di Alberto, precedente Presidente e Amministratore Delegato di Balocco, due figure di riferimento per il territorio.

L'accordo tra Balocco SpA e la società sportiva fossanese prevede anche la ristrutturazione completa del "locale ristoro" presente all'interno dello stadio. Questo spazio, destinato ai momenti di aggregazione e socializzazione tra i giovani atleti dell'SSD Fossano Calcio, sarà rinnovato per offrire un ambiente accogliente e funzionale, dove i ragazzi avranno la possibilità di condividere esperienze e amicizie.

Questa iniziativa è inoltre fondamentale per promuovere lo sviluppo delle attività sportive e dilettantistiche, con un'attenzione particolare ai giovani. La promozione dello sport, inteso come veicolo di valori positivi e strumento di crescita personale e comunitaria, è al centro della missione condivisa da SSD Fossano Calcio e Balocco.

“Questo accordo rappresenta un passo fondamentale per la nostra comunità sportiva. – ha dichiarato Gianfranco Bessone, Presidente dell'SSD Fossano Calcio Arl – Grazie al supporto di Balocco, possiamo offrire infrastrutture adeguate ai nostri giovani atleti, favorendo la loro crescita e il loro sviluppo in un ambiente sano e stimolante. La realizzazione del nuovo campo e la ristrutturazione del locale ristoro sono interventi che miglioreranno significativamente la qualità delle nostre strutture, a vantaggio delle esperienze future dei nostri ragazzi." - Conclude Bessone.

“Per la nostra azienda è un grande onore poter contribuire attivamente alla crescita sportiva e personale dei giovani di Fossano. Questo progetto non solo celebra la memoria di mio padre Aldo e di mio fratello Alberto, ma incarna anche il nostro impegno costante per lo sviluppo della comunità in cui la nostra azienda è presente, - ha dichiarato Alessandra Balocco, Presidente e Amministratore Delegato di Balocco SpA - Siamo convinti che lo sport sia un potente strumento di inclusione e crescita, e siamo lieti di poter supportare questa importante realtà del nostro territorio."

L'inaugurazione del nuovo campo è prevista per il weekend del 6-8 settembre 2024, in occasione della 10ª edizione del Trofeo Balocco.

Questo evento, sponsorizzato della Cassa di Risparmio di Fossano, del Comune di Fossano e da Balocco SpA, coinvolge 16 squadre professioniste e 4 squadre dilettantistiche dell'annata 2012. Il torneo sarà anche l’occasione per celebrare il 2° Memorial Aldo ed Alberto Balocco.