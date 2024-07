Parma, scontro fra treni: due feriti e linea ferroviaria interrotta - Video

(Adnkronos) - Un treno merci e uno passeggeri si sono scontrati, intorno alle 16.30, all'altezza di via Toscana, a Parma. Il primo convoglio era in uscita in direzione Bologna, mentre il secondo stava entrando in stazione. Due i feriti lievi, mentre una trentina di macchine parcheggiate lungo la stazione sono state danneggiate. Interrotta fino al ripristino la linea ferroviaria.