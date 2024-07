Scuola, Valditara “Dati Invalsi migliorano, si riduce divario Nord-Sud”

ROMA (ITALPRESS) - "I risultati dei test Invalsi di quest'anno mostrano un importante miglioramento sin dalla scuola primaria dei rendimenti dei nostri studenti. Si riduce il divario Nord-Sud e diminuisce la percentuale della dispersione scolastica, sia implicita che esplicita, tema particolarmente delicato che ci ha visto sempre in fondo alle classifiche internazionali". Così il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, intervenendo alla presentazione del Rapporto nazionale "Le prove Invalsi 2024"."Dai risultati si evince da un lato un aumento nel Mezzogiorno di studenti con performance buone o eccellenti, dall'altro un peggioramento della conoscenza dell'italiano nelle scuole del Centro-Nord e in particolare nelle periferie. Questi dati confermano che la strada che abbiamo imboccato è quella giusta: varare Agenda Nord, per recuperare i gap riscontrati insistendo sulle discipline in cui gli studenti sono più fragili, riformare l'istruzione tecnico-professionale, prevedendo non solo più competenze tecniche ma anche il potenziamento dello studio dell'italiano, oltre che di matematica e inglese. Per il prossimo futuro, puntiamo a investire ulteriori risorse su Agenda Sud e a estendere alle secondarie di I grado la presenza dei docenti tutor per favorire, anche attraverso una didattica innovativa, la personalizzazione dell'apprendimento. Cruciale è e sarà il ruolo dei nostri insegnanti, fondamentali per riaccendere l'entusiasmo, per alimentare quella comunità educante che deve essere la scuola", ha concluso il ministro.- Foto: Agenzia Fotogramma -(ITALPRESS).