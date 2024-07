La denuncia della sindaca Zucco: "A Trinità tanta maleducazione nell'uso degli spazi pubblici"

Per chi non lo sapesse, per fare le feste di compleanno dei bambini o di adulti si deve venire in municipio, fare una richiesta e pulire il parco portando a casa l'immondizia."

E ancora: "La cacca sui muri dei bagni al parco o al cimitero non sono i dipendenti comunali che la spandono. Io non sono su Facebook e non voglio esserci ma mi riportano spesso le lamentele per la non pulizia del parco o delle strade. Non possiamo farcela con i nostri mezzi se la popolazione non collabora."