La Provincia mette mano ad asfalto e giunti del ponte di Pollenzo. Previsti disagi alla viabilità

Importante intervento stradale in vista per la Provincia di Cuneo che a fine mese aprirà un cantiere a Pollenzo per i lavori di rifacimento della pavimentazione stradale (fresatura e riasfaltatura) e degli elementi coprigiunto del ponte sul fiume Tanaro e del vicino fornice, entrambi lungo la strada provinciale 7 nel tratto tra Pollenzo e il bivio verso la provinciale 3 (località Cantina Roddi). L’intervento comporterà la chiusura (in gran parte solo notturna) del tratto di strada compreso fra la rotatoria nel concentrico di Pollenzo e l’intersezione in località Due Lanterne nel comune di Verduno come di seguito indicato.

Chiusura notturna (dalle 22 alle 6) nei giorni: mercoledì 31 luglio su giovedì 1 agosto; giovedì 1 agosto su venerdì 2 agosto; venerdì 2 agosto su sabato 3 agosto; sabato 3 agosto su domenica 4/ agosto; domenica 4 agosto su lunedì 5 agosto, lunedì 5 agosto su martedì 6 agosto e infine martedì 7 agosto su mercoledì 7 agosto. La chiusura diurna (dalle 6 alle 19) è prevista soltanto due giorni: mercoledì 7 agosto e giovedì 8 agosto. Il senso unico alternato per i soli mezzi leggeri e deviazione dei mezzi pesanti su percorsi alternativi da venerdì 9 agosto a venerdì 23 agosto compresi. Le chiusure sono state già concordate con tutti gli enti locali interessati e comunicate alle associazioni e federazioni degli autostrasportatori.

Nei periodi di chiusura totale della strada (diurno o notturna) sarà garantito il passaggio delle ambulanze dirette all’ospedale di Verduno, e provenienti da esso, venendo presidiati i blocchi di chiusura della strada provinciale da apposito personale.

Il percorso alternativo segnalato in loco da appositi cartelli stradali prevede la deviazione del traffico dalla frazione di Pollenzo in direzione della statale 231 verso Cinzano e Alba e dallo svincolo presso il ponte strallato sul Tanaro, in direzione Roddi e località Due Lanterne.

Per quanto concerne in vece il Trasporto Pubblico Locale (Tpl), nella fase di chiusura notturna della strada, ossia dal 31 luglio al 6 agosto, il servizio verrà svolto regolarmente mediante un mezzo piccolo. Nei giorni 7 e 8 agosto, in cui è prevista la chiusura diurna del tratto stradale, dalle ore 05:30 alle 20:30 il servizio verrà svolto con capolinea alla pensilina della rotatoria di Pollenzo: per raggiungere l’ospedale di Verduno si consiglia di utilizzare il Treno Sfm4 da Bra per Alba e il Bus Linea 5 di Alba per Verduno Ospedale; dalle ore 22:00 alle 24:00 il servizio TPL verrà svolto regolarmente mediante un mezzo piccolo.