Napoli, 15enne accoltellato in un bar: arrestato un 16enne per tentato omicidio

(Adnkronos) - Sangue sulla movida dei minorenni alle porte di Napoli dove ieri sera poco prima delle 23 un 15enne è stato accoltellato con due fendenti in un bar di Volla, in via Aldo Moro, da un altro ragazzo. I carabinieri della compagnia di Torre del Greco sono intervenuti sul posto. Raccolte informazioni e analizzate le immagini dei sistemi di videosorveglianza, i militari hanno identificato l'aggressore: si tratta di un 16enne di Ponticelli.

Raggiunto l’abitazione del minore, i carabinieri hanno sequestrato anche i capi di abbigliamento verosimilmente indossati durante l’aggressione, e arrestato il 16enne per tentato omicidio e, su impulso della Procura per i Minorenni di Napoli, il giovane è stato trasferito nel centro di prima accoglienza dei colli Aminei a disposizione dell’autorità giudiziaria. Nel frattempo, il 15enne era stato soccorso e trasferito all’ospedale Villa Betania dove è ricoverato in prognosi riservata per pneumotorace destro. Al momento non è in pericolo di vita. Da chiarire i motivi del gesto e se i due protagonisti della vicenda già si conoscessero.