Il ministro della Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo a Ceva per Confartigianato Cuneo [VIDEO]

Ospite all'assemblea di Confartigianato Cuneo, in cui è stato presentato il bilancio sociale e di sostenibilità, nella cornice del Forte di Ceva il ministro della Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo.



“La realtà delle piccole medie imprese è l'espressione più genuina del Made in Italy – commenta - , in cui il binomio tra creatività e tecnologia danno origine “all'intelligenza artigiana””



Il ministro ha ricordato l'importanza dell'ascolto delle associazioni di categorie, ancora di più nel caso degli artigiani che rappresentano un'importante risorsa per il tessuto economico e sociale del territorio.

Il ministro Zangrillo ha poi precisato: “Sono qui per ascoltare una parte imprenditoriale importante del Paese e per consolidare il dialogo verso una maggiore semplificazione burocratica”.

