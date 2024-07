A Frabosa Sottana il 10° Salone del Libro di Montagna

Portare sotto i riflettori il territorio, procurando impulsi per la valorizzazione delle sue risorse e fornire – contestualmente – proposte concrete per mitigare le criticità che lo opprimono.

E' questo l'obiettivo degli organizzatori del Salone del Libro di Montagna che giunge quest'anno alla sua 10a edizione, in programma sabato 20 e domenica 21 luglio presso la Sala Consiliare del Municipio di Frabosa Sottana.

L'appuntamento, promosso dall'Associazione Culturale Valle Maudagna presieduta da Gianni Dulbecco, prevede presentazioni librarie e convegni cui prenderanno parte scrittori, giornalisti, studiosi ed esperti.



Fil-rouge della rassegna è la montagna – in particolare quella piemontese – che si raccorda con la Liguria e la Francia, territori uniti da un legame alpino che si concretizza, in questo caso, in forma letteraria.

Le grandi passioni, quelle che nascono e si sviluppano attraverso l'amore per l'ambiente, la natura e l'economia che da esse ne scaturisce, proveranno a intrecciarsi, per due giorni, con una serie di proposte culturali e letterarie.



Il programma della 10a edizione del Salone del Libro di Montagna di Frabosa Sottana propone, al termine dell'inaugurazione, in programma alle ore 10,30 di sabato 22 luglio, un interessante Convegno promosso in collaborazione col Comizio Agrario di Mondovì sul tema: «Promozione e valorizzazione della filiera del legno in Piemonte. Opportunità e sviluppo per il territorio cuneese». Relatori del convegno saranno Paolo Bongioanni assessore agricoltura Regione Piemonte e promotore della legge regionale sulla filiera del legno, Attilio Ianniello, direttore del Comizio Agrario di Mondovì ed Evelina Borgna docente della Scuola Forestale di Ormea.

Ricca di personaggi di primo piano si preannuncia anche la parte del programma riservata alle presentazioni letterarie. Saranno otto i libri che verranno presentati direttamente dagli autori.

Ad aprire la rassegna sabato 20 alle ore 16 Barbara Crepaldi, che presenterà il libro “Favole e filastrocche con gli animali del bosco” seguita da Paolo Roggero curatore di “Francesco Castellino l’uomo, i talenti, la città”a seguire Cinzia Dutto autrice di “Montagne da vivere” per concludere alle 21 con Maria Castagnino presidente dell’Associazione Culturale “E Kyè" di Fontane con “Non solo Fatzende”

Domenica 21 luglio alle 15,30 sarà poi la volta di Ernesto Billò autore del libro “La Resistenza dei giovanissimi”, a seguire, Franca Acquarone, con “Tanaro amaro “ seguita da Giorgio Ferraris che presenta “Mario Odasso”. A concludere la serie di presentazioni librarie sarà Bruno Vallepiano con il suo ultimo lavoro “Cold case al Grand Hotel”.

La10a edizione del Salone del Libro di Montagna è ad ingresso libero ed è organizzata dall'Associazione Culturale Valle Maudagna presieduta da Gianni Dulbecco.

Presso la Sala Consiliare del Municipio che ospita il Salone del Libro di Montagna di Frabosa Sottana saranno presenti stand espositivi a cura delle Librerie.coop di Mondovicino.

La 10a edizione del Salone del Libro di Montagna di Frabosa Sottana gode dei patrocini della Regione Piemonte, della Provincia di Cuneo e del Comune di Frabosa Sottana.

Si avvale dell'importante contributo della Fondazione CRC, della Banca di Credito Cooperativo di Pianfei e Rocca de' Baldi del Comune di Frabosa Sottana e di alcune aziende di Piemonte e Liguria.

Il programma completo degli eventi è su www.salonelibromontagna.blogspot.it



Sarà possibile seguire l'evolversi della 10a edizione del Salone del Libro di Montagna di Frabosa Sottana anche attraverso il profilo Facebook "Salone-Libro-Montagna-Frabosa".