Cortemilia, municipio più accessibile grazie al nuovo ascensore

Gli uffici del Comune di Cortemilia saranno raggiungibili in maniera più facile per tutti, grazie all’entrata in funzione del nuovo ascensore, inaugurato alcuni giorni fa.



«La sua realizzazione – spiega il primo cittadino Bodrito - è stata possibile grazie ad un contributo del Ministero dell’Interno destinato alla messa in sicurezza ed all’abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici. Una realizzazione importante, a favore soprattutto delle categorie più deboli».