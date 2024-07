Sant’Anna di Bellino, grande festa per i 75 anni dei campi scuola

Il 2024 è l’ anno dei 75 anni di campi scuola a Sant’Anna di Bellino.

Domenica 21 luglio, sarà la giornata della grande reunion, del ritrovo di quanti hanno avuto in Sant’Anna un luogo caro o un legame del cuore, sottolineano dall'Opera Beato Ancina. Sarà un momento di festa per tutti coloro che sono passati da qui in 75 anni.

In occasione dello speciale anniversario presso la casa alpina “Excelsior”verrà inaugurata la mostra fotografica, che attraverso foto, documenti, ricordi, racconta l’essenza di questa esperienza, il suo significato e ciò che significa ancora per molti.

Il programma della giornata prevede alle 11 la messa celebrata dal vescovo Monsignor Cristiano Bodo, alle 12,30 il pranzo e dalle 15,30 il concerto dei Polifonici del Marchesato. Per prenotare il pranzo ( polenta, salsiccia e dolce) telefonare entro il 18 luglio ai seguenti numeri: 329 8182310 o 334 9792822.