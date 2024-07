Dieta sana e attività fisica: la combo vincente

Sei fan dello sport… ma solo se lo guardi in televisione o vai allo stadio?

Fare poco movimento è sconsigliato a qualsiasi età. Il corpo è una macchina che ha bisogno di continui stimoli; ma la sedentarietà, si sa, soprattutto se abbinata a una dieta poco sana ed equilibrata, può causare gravi problemi di salute.

Se sei qui perché vorresti tornare in carreggiata una volta per tutte, ti garantiamo che ti trovi nel posto giusto! Oggi capiamo insieme quali sono gli accorgimenti che dovresti adottare per sbarazzarti di quei chili di troppo massimizzando al contempo la crescita muscolare, grazie a un approccio inclusivo che prevede anche un'integrazione di yohimbina.

Buona lettura!

Nutrizione consapevole, vittoria considerevole!

Per iniziare, rivedi le tue priorità alimentari. Se non riesci a perdere peso, nonostante a detta tua mangi molto poco, forse dovresti concentrarti sulla qualità degli alimenti che costituiscono l'80% della tua dieta quotidiana.

In altri termini, se a colazione non puoi rinunciare al bombolone alla crema e al cappuccino che ogni mattina gusti al bancone del tuo bar di fiducia, a pranzo mangi un tramezzino e poi, a cena, ti sbrani l'inverosimile a scelta tra un bel piattone di pasta, una pizza formato famiglia e una vaschetta di gelato al tiramisù… la frase si conclude da sola.

Sapevi che se ti affidi all'esperienza di un nutrizionista, potresti addirittura mangiare di più in termini di volume, consumando meno calorie e attingendo a fonti di qualità?

La salute vien mangiando… e faticando!

Se fai in modo di consumare pietanze ricche di proteine di qualità, sia di origine animale che vegetale, hai già fatto passi da gigante. Non importa se segui una dieta onnivora, vegetariana o vegana: in tutti i casi hai a disposizione la possibilità di nutrirti consapevolmente promuovendo la salute dell'organismo.

Per riuscire finalmente a buttare giù quei chili di troppo, l'ideale è abbinare a una dieta sana anche l'attività fisica. Delle volte fuori piove e fa freddo, delle altre fa troppo caldo… Sono mille le scuse che potresti sfornare pur di non andare in palestra e rimanere comodamente spaparanzato/a sul divano a fare binge watching di telefilm divorando un pacchetto di patatine.

Però, la verità è che nessuno ti obbliga ad andare in palestra! Infatti, puoi tranquillamente allenarti a casa e perlopiù in modo del tutto gratuito. Online sono disponibili tantissimi video workout di qualsiasi durata. Se preferisci, puoi iscriverti a un'app a pagamento per costruire una routine più strutturata o investire in una mini-palestra fai-da-te. Senza andare troppo lontano, ti basta acquistare un set di manubri, un tapis roulant o una cyclette e qualche fascia elastica. Ah, e un tappetino, ovviamente!

Conclusioni

Ma la fase di integrazione che fine ha fatto? Il motivo per cui abbiamo deciso di includerla qui, in chiusura, è molto semplice. Vorremmo capissi che il vero cambiamento nasce dall'interno: se apporti modifiche più o meno radicali al tuo stile di vita, puoi stare certo/a che il resto verrà da sé. Buona fortuna!