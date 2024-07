A San Nazario di Narzole il concerto "Chorus 2000"

Sarà come tra amici, quando si festeggiano insieme i compleanni e la gioia si moltiplica: il concerto di “Chorus 2000” in programma giovedì 18 luglio alle 21 San Nazario, frazione di Narzole, sarà proprio questo.

Il coro compie quest’anno 25 anni ed ha scelto di dedicare una sua esibizione all’A.I.L., sezione di Cuneo “Paolo Rubino”, che celebra ugualmente un quarto di secolo di vita e di attività. Oltre alla festa, dunque, ci sarà anche la solidarietà, perché il ricavato della manifestazione sarà destinato all’associazione provinciale, che dal 1999 affianca i pazienti che lottano contro un tumore del sangue e le loro famiglie, perché il percorso di cura sia meno complicato e perché possano contare sulle terapie più avanzate sul territorio.

L’onda amorevole che attraversa questo progetto è proprio quella di chi ha sperimentato sulla propria pelle che cosa significhi affrontare la malattia e quanto possa essere importante contare su un aiuto qualificato e allo stesso tempo umano di un’associazione come AIL. Mario si è ammalato, si è curato con tanta fiducia e forza di volontà ma a un certo punto si è dovuto fermare; Daniela ha fatto lo stesso percorso accanto a lui e quando l’ha dovuto lasciar andare, lo ha fatto con la promessa che avrebbe continuato a fare la volontaria, a costruire speranze per chi si cura, a gioire per ogni vita riconquistata alla malattia. È nato così l’”albero azzurro di Mario”, un simbolo di bellezza e di costante rinascita, con cui Daniela caratterizza tutte le iniziative a favore di AIL.

L’appuntamento di San Nazario rende omaggio alle origini di Mario, che proveniva proprio dalla frazione narzolese, ed è stato reso possibile dagli amici della locale Pro Loco che per l’occasione metteranno a disposizione l’allestimento della festa patronale. Il coro, guidato dal maestro Pierguido Boano, proporrà un repertorio che spazia tra i più conosciuti successi della musica leggera italiana ed internazionale dagli anni Sessanta ad oggi, passando attraverso colonne sonore di film famosi abilmente riarrangiate per l’esibizione coristica. La grande bravura dei cantanti, unita alla consapevolezza di contribuire a qualcosa di importante, promette una serata imperdibile alla quale siete tutti invitati: perché come diceva l’indimenticato Ezio Bosso, “la musica, come la vita, si può fare in un solo modo: insieme”.