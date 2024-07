Tennis: la LiSport di Alba conquista la promozione in D1

Grande exploit dei ragazzi della LiSport di Alba che conquistano sui campi del T.C Savigliano la promozione in D1 per la stagione 2025.

Dopo aver dominato il girone di qualificazione i ragazzi capitanati da Dario Bianchi hanno lasciato strada all'armata del Next Tennis Torino nel primo turno di play-off ma non si sono lasciati sfuggire la possibilità della promozione del match decisivo contro Savigliano.

Al termine dei singolari il match era in perfetto equilibrio sul 2-2. Alle vittorie di Fabio Bianchi e Luca Raiteri avevano fatto da contraltare le sconfitte di Simone Manfredi (opposto al forte Buratti) e Simone Sosso. Nei doppi però sono giunte due grandi vittorie per gli albesi che portano così la propria seconda squadra in D1.

Dopo la grande cavalcata del team di serie C maschile , che ha sfiorato la promozione in B2 , arriva dunque una bella e meritata promozione che dimostra la grande salute del tennis del sodalizio di San Cassiano.