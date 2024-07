Cresce l’attesa per “Mondovì e Motori”: da oggi aperta la mostra "Solo 12 cilindri"

Un evento che ogni anno stupisce i numerosi appassionati e collezionisti che giungono dall’Italia intera, ma non solo. Una kermesse capace di attirare dei veri e propri capolavori del settore automobilistico, alimentando quanto Mario Garbolino aveva saputo creare da zero diversi anni or sono.

Questa è la bellezza di “Mondovì e Motori”, “Week End con le Vecchie Signore”, che ha trovato in Nadia Garbolino un’altra grande sostenitrice del progetto che anche in questa edizione decolla con numeri importanti.

Si parte dalle oltre quaranta vetture “Vecchie Signore” che giungeranno a Vicoforte nella mattinata di venerdì 19 luglio, con la relativa accettazione degli equipaggi presso Casa Regina Montis Regalis.

Una cornice raffinata, per quello che è l’esordio della tre giorni monregalese, che vivrà il pranzo e la sistemazione delle vetture davanti alla palazzata per la classica foto di rito nei pressi del Santuario.

Un esordio in grande stile, che porterà gli equipaggi in una tre giorni ricca di novità e curiosità, come racconta Nadia Garbolino: "I numeri sono importanti anche in questa edizione, la diciottesima, con oltre quaranta equipaggi pronti a farci vivere questo spettacolo delle Vecchie Signore. Il programma prevede durante la prima giornata, la partenza da Vicoforte nel pomeriggio appunto, al quale seguirà un itinerario attraverso il monregalese, portando gli equipaggi prima a Mondovì e Villanova Mondovì, al quale seguirà il transito in Pianfei, Chiusa Pesio e Peveragno, prima dell’arrivo a Cuneo e la sistemazione nella centrale Piazza Galimberti. Una cornice importante, con la scenografia di Cuneo Illuminata a fare da vetrina alle nostre vetture. Nella giornata di sabato, vivremo il ritorno verso Mondovì, attraversando i centri di Castelletto Stura, Morozzo e Margarita, prima di entrare nel centro storico del capoluogo del monregalese. Qui le vetture verranno sistemate nelle vie di Mondovì Breo, nell’attesa della presentazione degli equipaggi in costume d’epoca che avrà luogo intorno alle ore 21, in Piazza Ellero. La domenica sarà più “statica”, con le vetture sistemate in Piazzale Giardini, nei pressi della mostra scambio. Un evento che lega più iniziative insieme, premiando il grande sforzo di tutto il comitato, che sta lavorando incessantemente per preparare tutto al meglio. Ringrazio anticipatamente tutti i volontari presenti, la Città di Mondovì, l’Associazione La Funicolare ed il Club Ruote D’Epoca Riviera Dei Fiori, per l’operato".

Numeroso il gruppo di vetture ante 1940 presenti, con alcuni pezzi dal grande patrimonio, alcuni risalenti addirittura ai primi del Novecento, tra le quali la Marchand modello E, del 1902, la Fiat Tipo 1 del 1908, la Diatto 16/20 HP del 1909 e la Unic Pheaton, anch’essa risalente al medesimo anno. Tra le presenti anche le più “recenti”, Buick D44 Six Roadster del 1916 ed alcuni esemplari di Fiat 501 e 520 Torpedo. Un evento nell’evento, al quale si lega la parte riservata alle supercar, che quest’anno vivrà una dimensione emozionante. Saranno infatti le “Ferrari” ad accendere la domenica di Mondovì e Motori, al termine di una settimana ricca di iniziative collaterali, come la mostra “Solo 12 Cilindri”, che accompagnerà l’avvicinamento all’evento monregalese da martedì 16 luglio a venerdì 19 luglio presso la Valauto.

Ci sarà una sorpresa particolare all’interno della mostra, ovvero la F1-75, modello di monoposto utilizzato nel 2022 da Charles Leclerc e Carlos Sainz nel Campionato del Mondo di Formula 1.

Lo spazio sarà visitabile dal 16 al 19 luglio prossimi, dalle ore 15 alle ore 19 e in orario serale martedì 16 e giovedì 18 luglio, dalle ore 21 alle ore 23. Un modo per far vivere ai tanti appassionati del territorio una bellissima esperienza attraversando una parte di storia delle vetture che hanno fatto la storia della casa di Maranello.

Trattasi di una show car, con le grafiche aggiornate al 2024, giunta a Mondovì grazie al supporto di Shell e di CuneoLube, e che troverà collocazione anche nel fine settimana di Mondovì e Motori (sabato 20 e domenica 21 luglio) in Piazza Monsignor Giuseppe Moizo, situata nel centro storico di Mondovì Breo.

Un vero e proprio salotto riservato alla vettura della casa di Maranello, così come lo è la mostra “Solo 12 Cilindri” annunciata da Enzo Garelli durante la serata di presentazione del libro scritto dal giornalista dell’Unione Monregalese Marco Volpe ed intitolato “Montezemolo Sulle Orme di Ferrari”.

Un legame importante tra il nostro territorio ed un protagonista del mondo dell’imprenditoria e dell’auto, che Mondovì e Motori ha voluto tributare, nel quarto libro della collana denominata “La Storia Siamo Noi” ed edita da CEM, che va a collocare alcuni personaggi importanti per il mondo dell’auto, che partiti dal monregalese, hanno raccolto stima e riconoscenza in giro per il mondo. Tra questi Ceirano, Bertone e Giugiaro, che sono stati tributati durante le scorse edizioni dell’evento. L’evento supercar, denominato anche “Salita in Alta Quota” andrà in scena domenica 21 luglio, con la classica salita in quota a Prato Nevoso, dopo aver percorso un itinerario sulle strade del monregalese.

Una domenica integralmente dedicata ai colori Ferrari, con oltre sessanta vetture attese. La giornata inizierà nella prima mattinata con l’accettazione ed accoglienza dei partecipanti, nei pressi di Piazza D’Armi a Mondovì Piazza. Successivamente il trasferimento in Piazza Maggiore, dove le vetture verranno sistemate, prima di vivere poco prima dell’ora di pranzo, il momento suggestivo della “scritta”. Nel primo pomeriggio poi, la partenza delle vetture verso Mondovì Breo, dove avrà luogo la presentazione delle vetture e degli equipaggi, prima di iniziare il percorso che li accompagnerà alla scoperta dei migliori itinerari del territorio. La conclusione dell’evento avrà luogo a Prato Nevoso nel pomeriggio, con l’esposizione finale delle vetture nella “Conca” ed il trasferimento dei partecipanti in quota tramite la telecabina “La Rossa”. Un evento che avrà il supporto dei motociclisti della FIDAS Monregalese, cha accompagneranno la carovana.A coronare un programma ricco di iniziative ed eventi annessi, arriva la mostra scambio, che terrà banco sotto l’ala di Piazzale Giardini, sabato 20 e domenica 21 luglio. Una possibilità in più per apprezzare particolari e componentistiche di un tempo, ancora oggi utilizzati da numerosi collezionisti.

Vicino all’ala, avrà luogo anche l’esposizione di camion e motocarri d’epoca, per una fine settimana all’insegna dell’amarcord.

Il saluto finale va invece a Mattia Germone e l’Associazione La Funicolare: "Mondovì e Motori viaggia verso la diciottesima edizione. Un evento che è cresciuto esponenzialmente negli ultimi anni, merito del grande operato delle tante persone che lavorano quotidianamente per la riuscita di questa kermesse. Nata da un’idea di Mario Garbolino, oggi è un appuntamento immancabile nel calendario degli eventi monregalesi.

Numerose poi le iniziative collaterali, dalla collana di libri denominata la Storia Siamo Noi, al Restauro, che coinvolge le scuole per un’iniziativa dal grande valore didattico ma anche culturale. Un progetto importante, al quale si aggiunge l’evento supercar, che quest’anno sarà con i colori Ferrari.

Un grande nome, che grazie ad Enzo Garelli tributeremo già nella settimana dell’evento con una stupenda mostra, denominata “Solo 12 Cilindri”, dove saranno presenti alcune splendide vetture della casa di Maranello. Un evento nell’evento, che promuove e valorizza altresì il nostro territorio, grazie agli itinerari che accompagneranno sia le Vecchie Signore che le Ferrari, sulle strade cuneesi.

In conclusione, mi sento di ringraziare tutto il comitato di Mondovì e Motori, le amministrazioni comunali, gli sponsor, la Confcommercio Cuneo e WeCuneo, per la grande disponibilità. Vi aspettiamo numerosi sulle strade di Mondovì e Motori".