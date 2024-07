Volley Talent: un successo targato Cuneo Granda Volley

“Abbiamo pensato al Talent estivo per dare un’opportunità a diverse ragazze di allenarsi con la metodologia della Serie A1. Chiaramente per tante di loro si tratta di un’esperienza importante, considerando come molte di queste ragazze siano arrivate da tutta la Penisola. Infatti abbiamo ricevuto iscritte da Abruzzo, Campania, oltre che a Liguria, Lombardia e Piemonte”.

Queste le parole del direttore sportivo Gino Primasso sul progetto Talent.

Un progetto che ha coinvolto centinaia di giovani atlete, partendo dall’Under 12, passando per Under 14, Under 16 ed arrivando all’Under 18. Giovani atlete che hanno avuto l’opportunità di allenarsi spesso sotto la guida di coach Pintus ed il suo staff, con lo staff del direttore tecnico delle giovanili Giordanetto e sotto l’occhio di Noemi Signorile, per poi affinare con il nuovo Responsabile Tecnico del settore giovanile Max Bruini.

“Per noi è motivo di orgoglio vedere tutto l’entusiasmo di queste giovani promesse nel venire a Cuneo da così lontano. Soprattutto perché la Granda si è riempita di talenti di tutta Italia.”.

Queste le parole dei co presidenti Bianco e Manini.

“Per 8 di loro, al termine di un importante percorso di verifica del talento, si apre l’esperienza a Cuneo in Academy. Un cambio di vita, lasciando le famiglie per incontrarne di nuove, dove vivranno ed impareranno a conoscere Cuneo e la provincia. Frequenteranno gli istituti superiori in città, si alleneranno nella nostra rinnovata scuola con Max Bruini alla guida, si perfezioneranno con Lo Bianco e Cardullo e le nuove specialiste della MasterVolley, con la legittima ambizione insieme alle ragazze del territorio selezionate di poter ambire al più bel campionato del mondo di volley femminile” - afferma Barbara Pasqua, presidente dell’Academy Cuneo Granda Volley.