Inaugurata al NUoVO la trentacinquesima panchina rossa di Cuneo

E sono trentacinque, le panchine rosse della città di Cuneo. Martedì 16 luglio alle 18 è stata infatti inaugurata l’ultima in ordine cronologico, la prima ad avere caratteristiche “smart” che unisce l’obiettivo di tenere viva l’attenzione sulla violenza di genere a un design moderno e funzionalità avanzate per la ricarica di e-bike e smartphone.



L’inaugurazione si è tenuta al NuoVO, alla presenza degli assessori Cristina Clerico e Andrea Girard. Presenti anche Simone Dutto, direttore tecnico e commerciale di Tecno World Group s.r.l. (l’azienda che ha donato la panchina alla città), ed Eva Garelli della Cooperativa Fiordaliso: Eva ha presentato “Il cammino della Nona Casa”, un’iniziativa, ideata insieme al laboratorio “Around the Walk”, per sostenere la campagna di raccolta fondi CASA IN S.O.S.PESO per la ristrutturazione della nona casa protetta per donne e minori vittime di violenza.





Una targa posizionata sulla panchina come su tutte le altre riporta il logo della Rete antiviolenza Cuneo (rete di operatori del territorio che collaborano per aiutare le donne vittime di violenza), una breve descrizione del progetto e i numeri utili da contattare in caso di necessità: il numero nazionale 1522 e i numeri delle due associazioni locali Mai+Sole (335/1701008) e Telefono Donna (0171/631515).