Mondovì Volley - Coach Basso sul girone del Puma: "Coefficiente di difficoltà decisamente più alto" (VIDEO)

Abbinamento poco fortunato per il Mondovì Volley, inserito nel girone A del prossimo Campionato di A2 femminile. Il raggruppamento del Puma, infatti, appare come il più complicato, vista la presenza delle due formazioni più accreditate al salto di categoria, parliamo di Messina e Macerata, ma anche di altre formazioni come Brescia e San Giovanni in Marignano, che possono legittimamente ambire al sogno promozione.

Se poi ci metti un Costa Volpino più ambizioso del passato, ecco che il girone A appare come il più tosto, soprattutto in ottica accesso alla Pool Promozione. Ragionamenti che in piena estate si fanno sulla carta e solo sulla base dei roster. Sarà sempre il campo a dare l'ultimo responso, nel bene o nel male. A 30 giorni dall'inizio della preparazione, abbiamo chiesto al tecnico del Puma Claudio Basso di commentare il girone A, quello che include il Mondovì Volley del neo presidente Mario Bovetti. Ecco le sensazioni espresse dal Tecnico monregalese ai nostri microfoni: