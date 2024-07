Il reparto offensivo della Freedom FC Women si arricchisce di un altro nome importante: Anita Coda.

Attaccante classe 2000, comasca, in carriera ha vestito le maglie di Real Meda, Milan, Napoli, Cittadella, Pro Sesto, Roma FC, fra Serie A, B e C: nell'ultima annata in Serie C, Anita ha trascinato l'Orobica Calcio Bergamo con ben 31 gol (più un numero cospicuo di assist) messi a segno.

Un'arma in più in area di rigore, quindi, per la Freedom FC Women in vista del campionato cadetto 2024-25.