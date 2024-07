Briatore: "Come fa a vivere una famiglia con 4000 euro al mese?"

(Adnkronos) -

"Una famiglia di 4 persone, come fa a vivere con 4000 euro al mese?". E' la domanda che Flavio Briatore si pone nell'intervista a 2046 Podcast. "Il marito guadagna 1500-2000 euro al mese, la moglie ne guadagna 1500. Sono 3500-4000 euro, come fanno a vivere? Paghi l'affitto, devi pagare l'affitto, c'è il dentista. Questi sono i veri miracoli, questa gente merita assoluto rispetto. Mantengono i figli, mantengono una famiglia, li vedi vestiti bene", dice il manager, favorevole ad un aumento dei salari ma non ad un incremento delle tasse. "E' giusto aumentare i salari, ma non puoi pagare le tasse che ti appioppano. Dovrebbero diminuire le tasse e spendere bene i soldi", dice. "I veri evasori fiscali sono loro, perché li buttano via", dice riferendosi ai politici.