Nuova edizione del diario di don Ghio sull'incendio di Paesana

L'Anpi sezione di Saluzzo-Valle Po, presenta la nuova edizione del diario che don Giuseppe Ghio scrisse tra il 1943 e il 1945, durante i venti mesi dell’occupazione nazifascista di Paesana: ‘L’incendio di Paesana, diario di guerra di un parroco di montagna’, Fusta editore.

Le precedenti tre pubblicazioni, prive di codice Isbn e datate 1950, 1984 e 2004, stampate con il titolo ‘Pagine memorande di storia’ erano da tempo fuori commercio.

"L’Anpi ha raccolto le richieste crescenti che ne sollecitavano sia la reperibilità sia un’edizione con una documentazione grafica più consistente -. spiega il presidente Giorgio Rossi - La nuova edizione si è resa possibile grazie alla disponibilità dei parenti di don Giuseppe Ghio, che ne hanno ceduto i diritti all’Anpi e a quella di Fusta editore, già attento ai libri dedicati alla Resistenza e al territorio".

Il volume sarà disponibile da fine luglio, in concomitanza con 'Paesana brucia', il fitto calendario di eventi che dal 1 al 4 agosto 2024 rievocheranno l’incendio con cui nel 1944 i nazifascisti distrussero più dell’80% delle case del paese e che occupa lo spazio centrale del libro.

Il diario racconta con un’incredibile capacità narrativa i venti mesi dell’occupazione, attraversati da rastrellamenti, incendi, fucilazioni, prelevamenti di persone, riportandoci alla realtà quotidiana di un paese di montagna, in cui era il parroco a fare rete e a cui le persone si rivolgevano in ogni momento importante, vita, morte, malattia, tedeschi.

Una comunità ancora intatta, che si sentiva unita nella lotta contro l’invasore straniero, ma che la distruzione e la perdita di un’intera generazione di giovani contribuiranno poi ad avviare allo spopolamento già iniziato con la Prima Guerra Mondiale.

L'autore: don Giuseppe Ghio (1887-1960), parroco di S. Maria a Paesana (CN) dal 1928 al 1960. Lavoratore instancabile, era l’anima della sua Chiesa, sempre a disposizione di tutti. Provò le difficoltà del fascismo, la resistenza dei tempi e degli uomini, le atrocità e i pericoli della guerra 1940-1945.

A cura di Elisa Audino (testi) e Sergio Beccio (repertorio fotografico). Prefazione: Giorgio Rossi, presidente. Anpi Saluzzo-Valle Po.

Sinossi: Settembre 1943, un paese di montagna e l’arrivo dei tedeschi. Paesana è segnata: un largo circolo di matita rossa indica la presenza dei ribelli. È l’inizio dei venti mesi della Resistenza e per la gente comune, che simpatizza per i partigiani e recepisce la presenza tedesca come straniera, significa costante minaccia di rappresaglia: rastrellamenti, incendi, fucilazioni, prelevamenti di persone. Don Giuseppe Ghio, zelante e coraggioso parroco di paese, tiene memoria delle tragiche vicende con incredibile capacità narrativa, intuendo il valore storico della testimonianza.

Ma c’è di più: il suo diario racconta la realtà quotidiana di un paese di montagna, in cui è il parroco a fare rete e a cui le persone si rivolgono in ogni momento importante, vita, morte, malattia, tedeschi. Una comunità ancora intatta, che si è sentita unita nella lotta contro l’invasore straniero, ma che la distruzione e la perdita di un’intera generazione di giovani contribuiranno poi ad avviare allo spopolamento già iniziato con la Prima Guerra Mondiale.

Informazioni: Anpi Saluzzo-Valle Po, mail: anpi.saluzzo@gmail.com - tel: Giorgio Rossi 3496054300 Fusta editore, mail: info@fustaeditore.it Allegato: copertina del libro, disponibile da fine luglio 2024