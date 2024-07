Trasferta in Olanda (Landgraaf) e Belgio (Peer) fino al 25 luglio, per il gruppo nazionale C maschile di sci alpino.

Tra i convocati il frassinese Fabio Allasina; oltre a lui: Andrea Bertoldini, Pietro Bisello, Pietro Broglio, Diego Bucciardini, Marco De Zanna, Nicolò Nosenzo, Gian Marco paci, Jacques Belfrond e Luca Bianchi.

Lo staff tecnico sarà guidato da Alex Ploner, con Samuele Sentieri, Marco Costa e Davide De Crignis.