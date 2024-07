Un disegno collettivo immagina la comunità del futuro: bimbi e ragazzi protagonisti del progetto Laboratorio Monviso

Immaginare il concetto di ‘comunità’ può essere un compito complesso, soprattutto per i giovani. Per questo, il progetto Laboratorio Monviso ha deciso di coinvolgere direttamente i bambini e i ragazzi del territorio in un percorso di co-progettazione, stimolando la loro creatività e abilità collaborative.

I più giovani possono così dare forma alle loro idee e di immaginare la comunità del futuro, un luogo inclusivo, accogliente e rispettoso dell'ambiente.

Questa iniziativa è parte integrante delle attività di Laboratorio Monviso, il progetto finanziato con fondi PNRR che ha come capofila l'Unione Montana dei Comuni del Monviso. Il progetto prevede un piano di azione pluriennale, per supportare le famiglie e attivare Servizi educativi, culturali e sociali, promuovendo l'inclusione sociale e le esperienze condivise.

“Circa 40 minori – dicono gli organizzatori - hanno partecipato a un laboratorio creativo condotto da Valeria Cardetti, illustratrice e grafica saluzzese e curatrice del progetto editoriale ‘Impressioni Resistenti’ attivo ad Ostana. Questa attività è stata offerta nell'ambito delle iniziative estive di animazione ed educative proposte dalle tre cooperative coinvolte nel progetto: Caracol, Armonia e Viso a Viso.

La creatività e la collaborazione – spiegano dal Laboratorio Monviso - possono essere strumenti potenti per costruire una comunità più inclusiva e consapevole. Ecco perché il disegno collettivo, risultato finale del laboratorio, ha tre finalità specifiche: il ‘wrapping’ del furgone elettrico in quanto il disegno verrà utilizzato per decorare il furgone elettrico acquistato dall'Unione Montana con fondi del progetto per il trasporto sostenibile in valle.

Alla ripresa della scuola, bambini e genitori lavoreranno insieme per realizzare un murales basato sul disegno collettivo, rafforzando così il senso di comunità e collaborazione”.

Il disegno sarà anche il cuore di una campagna di comunicazione volta a sensibilizzare la comunità sui temi promossi dal progetto Laboratorio Monviso”.