Cuneo Volley: ecco i numeri di maglia per la stagione 24/25

Cuneo Volley ha svelato, attraverso i suoi canali ufficiali di comunicazione, i numeri di maglia per la stagione 24/25.

L'esordio in campionato è in programma per domenica 6 ottobre sul campo di Brescia mentre la prima casalinga si giocherà il 13 contro Cantù.

I NUMERI DI MAGLIA DI CUNEO PER LA STAGIONE 24/25

1 Giulio Pinali

2 Lorenzo Codarin

3 Domenico Cavaccini

4 Nicola Agapitòs

5 Daniele Sottile

6 Andrea Malavasi

7 Felice Sette

8 Simone Oberto

9 Roberto Mastrangelo

11 Davide Brignach

13 Mirco Compagnoni

16 Tommaso Chiaramello

24 Karli Allik

90 Marco Volpato