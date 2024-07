Cinghiali, Lollobrigida: "Anche l'esercito contro proliferazione indiscriminata"

(Adnkronos) - Anche l'esercito in campo contro la "proliferazione indiscriminata dei cinghiali". Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura e della Sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, intervenendo al'assemblea di Coldiretti. "Interveniamo sulla peste suina africana rafforzando i poteri del commissario - ha sottolineato - e attivando l'impegno che prendemmo due anni fa, non mi vergogno di dirlo, per il contrasto alla proliferazione indiscriminata dei cinghiali, che sono il veicolo principale di trasmissione della Psa, quindi oggi chiamiamo anche l'Esercito ad abbattere i cinghiali, sono devastanti anche per l'agricoltura e la sicurezza delle persone in termini di viabilità".