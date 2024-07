L’Oroscopo di Corinne dal 19 al 25 luglio

ARIETE : Stanchi, stufi ed accaldati ambirete evadere od accedere ad esperienze permettenti di risollevare il bassino morale o di variare un tran tran tran o troppo movimentato o troppo uggioso … Beh, se a tal riguardo aspettate una spintarella dalla sorte vi verrà data: basta non buttare all’aria una bella opportunità di pace e serenità. Qualcuno avrà il potere di farvi sclerare mentre un invito ringalluzzirà. Per il fine settimana combinate qualcosa di sfizioso e proteggete gli occhi da irritazioni.

TORO : I sogni non son belli se non sono pazzerelli …Liberate dunque la fantasia, concedetevi una sana follia, frequentate gente ilare che non seguiti a mugugnare, snobbate chi fa dell’invidia una sporca arma e poi pensate seriamente ad alzare le tende. Tante idee e progetti frullano nella testolina e uno di questi, quando meno ve l’aspettate, si materializzerà … Non da escludere un invito, una festicciola o un week end ruspante e divertente. Novità da amici o parenti vari.

GEMELLI : Assurdo sbraitare o mugugnare… Gli spleen contrassegnanti il corrente lasso temporale, dipendono sia da astri monelli che dall’altalenante umore … State attraversando una fase delicata nel corso della quale obliare un dispiacere, socializzare, credere e sperare è l’unica maniera per debellare tensione ed agitazione … Amici con cui combinare una pizza, una bella mangiata e simpatie da coltivare senza esitare. Fattibile un mini viaggio, una sorpresa od un incontro casuale.

CANCRO : Concitati e indaffarati mal sopporterete le malefatte di perpetui casinisti … E così, tra una stizza, un’incombenza, un’opzione da vagliare, un rospo da digerire, giungerete a domenica col cervello fuso e l’ilarità in disuso … Però sussiste pure l’occasione di evadere dalle solite quattro mura, effettuare un viaggetto, togliervi uno sfizietto e gioire per un evento. Se a corto di soldini sfidate la sudata dea bendata mettendo al Lotto i dati di nascita di un figlio o genitore!

LEONE : Quando si gioca a scacchi con la sorte bisogna esser certi di muovere la pedina giusta al fine di vincere la partita! Trovandovi in un periodo scarsamente gaudente cercate di aguzzare l’ingegno, contare su di un appoggio portentoso e di non scaricare le vostre paturnie su chiunque capiti a tiro! La settimana appare adatta agli scambi, ai colloqui, alle chiarificazioni, ai viaggetti e ai diletti malgrado subentrino delle lievi flessioni energetiche e un annuncio atto a sbalordire.

VERGINE : Chi è già in panciolle trascorrerà orette memorabili mentre chi è al rusco dovrà fronteggiare tipi indigesti, contrastare la stanchezza assumendo magnesio, potassio e vitamine, decifrare un enigma, usare prudenza in ogni trattativa, lottare in nome di un ideale, debellare paure immotivate, farsi valere e rispettare! In campo affettivo, se liberissimi, fatevi avanti con chi interessa mentre, se accoppiati, cercate un diversivo che vada bene per entrambi.

BILANCIA : Si delinea una settimana più curiosa di una comare: vi capiteranno infatti dei fatterelli strani, dovrete sopperire a delle spese e, in ambito domestico o sentimentale, preventivare qualche temporale … Simultaneamente riceverete una novella totalmente inaspettata, trascorrerete bei momenti insieme a chi sa fare divertire o ve la spasserete sotto il solleone. Se lo stato di salute difetta fate delle analisi e curate aia l’alimentazione che la circolazione. Serate allegoriche.

SCORPIONE : Quante solfe, crucci e sbuffi hanno contraddistinto un periodo bigio da contrassegnare col bollino grigio ma rincuoratevi perché, grazie alla tenacia, consigli assennati, pause di riflessione e discorsi chiarificatori, l’equilibrio si ristabilirà e un fardello si alleggerirà. Fattibili pure degli sborsi per doni o scadenze, un esatto presentimento, oppure dei combini per un viaggetto, cenetta o diletto. In luoghi attorniati dal verde guardatevi da vespe, zanzare e insetti vari!

SAGITTARIO : Siete talmente altruisti dal giustificare persino chi non lo merita… Ma adesso imparate a frequentare gli altri in base a sintonie profonde al fine di non restare di nuovo male per comportamento di un ambiguo elemento senza però scordare di ringraziare un'altra persona che vi sta accanto nella buona e cattiva sorte… I nati in dicembre esulteranno per una chiamata o una risposta mentre, per tutti, il week end sarà molto originale. Occhio alle estive infreddature!

CAPRICORNO : La magica Luna, che 21 luglio si fa bella piena a 29° della vostra costellazione, avrà un effetto benefico nel senso di favorire iniziative, scampagnate, novelle conoscenze, aiutandovi altresì a riordinare le confuse idee… Qualche problemino invece proverrà da un contesto indigesto, una preoccupazione o una larvata agitazione. Contrattempi, code, stonature, seccature, sfioreranno vacanzieri e viaggiatori… Tendenza a spaccare aggeggi o combinar pasticci.

ACQUARIO : Periodo di ferie, fate incantate e sogni da affidare alle notti stellate … Per quanto vi concerne dovreste estrinsecare maggiormente le emozioni: reprimerle non farebbe che alterare la visione di una realtà da affrontare con saggezza e maturità! Riceverete dei buffi comunicati, taluni parteciperanno ad uno spettacolo, cena o ad un ritrovo gioviale ma non privo di sorpresina finale … In amore date poco per scontato ed aspettatevi l’inaspettato! Domenica andate al freschetto.

PESCI : Battete la fiacca ma, scrollando di dosso il torpore e dandovi una smossa, navigherete in un mare di emozioni… Qualcosa non convincerà nelle parole di un soggetto però, ascoltando l’intuito, troverete conferma a tante dubbiosità! Possibile un piccante scambio di opinioni con chi nel cervello ha tanta segatura ma anche una grande soddisfazione o la progettazione di un giretto. Alla faccia di Saturno cavatevi un pallino ed organizzate un week end carino.

Le stelle sono piccole lucciole che brillano nell’oscurità della notte per illuminare la vita…