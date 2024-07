Trump, il discorso alla convention: "Sarò presidente di tutta America"

(Adnkronos) -

"Correrò per essere il presidente di tutta l'America, non per metà America". Donald Trump accetta formalmente la nomination repubblicana per le elezioni presidenziali del 5 novembre 2024. L'ex presidente sale sul palco della convention di Milwaukee per il discorso che chiude l'evento.

"Sono qui davanti a voi con un messaggio di fiducia, forza e speranza. Tra 4 mesi avremo una vittoria incredibile. Correrò per essere il presidente di tutta l'America, non per metà America. Non c'è vittoria con un successo per metà America. Accetto con orgoglio, con fede e devozione, la nomination a presidente degli Stati Uniti", esordisce Trump, che si sofferma a lungo sull'attentato subìto sabato scorso nel comizio di Butler, in Pennsylvania, dove è rimasto ferito all'orecchio destro dal proiettile sparato da un cecchino ventenne. "Sono qui grazie a Dio Onnipotente", dice l'ex presidente.