Riviera Beer Festival - Sea, Culture & Food 2024: il 10, 11 e 12 agosto 2024 a Vallecrosia

Questo entusiasmante evento, in programma, per questa edizione, il 10, 11 e 12 agosto 2024 a Vallecrosia, si propone come un appuntamento imperdibile per gli amanti delle birre artigianali e della gastronomia locale.

L'obiettivo del festival è ambizioso ma chiaro: diventare il Festival itinerante delle Birre Artigianali del Ponente Ligure. Una manifestazione pensata per coniugare il fascino del mare con l'incanto della cultura culinaria, in un contesto di autentica convivialità.

12 Birrifici Artigianali e Ristoratori Locali in Prima Linea

Il festival accoglierà 12 birrifici artigianali di fama nazionale ed internazionale. Questi produttori sono stati selezionati per la loro maestria nella creazione di birre, uniche nel loro genere, che utilizzano ingredienti tipici delle proprie regioni di provenienza. Dalle classiche ale e lager alle birre più audaci e innovative, i visitatori avranno l'opportunità di esplorare una vasta gamma di stili e sapori birrari.

Il RIVIERA BEER FESTIVAL va oltre la semplice degustazione di birra. Collaborando strettamente con ristoratori locali di altrettanta importanza, i partecipanti avranno l'opportunità di assaporare prelibatezze culinarie preparate con prodotti tipici del mare e dell'entroterra della Riviera ligure. Questa sinergia tra birra e cibo culminerà in abbinamenti perfetti che regaleranno un'esperienza sensoriale unica.

L'Arti-Villaggio CNA

Una novità di quest'anno è l'Arti-Villaggio CNA. Uno spazio speciale che ospiterà gli artigiani del comprensorio, offrendo un'opportunità unica per esplorare e apprezzare le tradizioni e le innovazioni del nostro territorio. All'interno del Villaggio, i visitatori potranno partecipare a momenti culturali, toccare con mano

e approfondire la conoscenza di importanti progetti di CNA come "ArtiTurismo", "Mestieri Digitali", "Territorio, Tradizione e Innovazione" e "MareCultura".

Esperienze Culturali e Workshop Guidati

Il festival non si limita a deliziarci con birre e cibo eccezionali. Offre anche un'ampia varietà di esperienze culturali e workshop guidati tenuti da esperti del settore. I partecipanti avranno l'opportunità di approfondire la loro conoscenza sulla produzione di birra artigianale, scoprire tecniche di degustazione avanzate e immergersi nella varietà di stili birrari presenti.

Organizzatori e Collaborazioni

Il RIVIERA BEER FESTIVAL è organizzato dall'Associazione "FoodAround - alla ricerca del gusto" in collaborazione con il Comune di Vallecrosia e la CNA Imperia. Con la partecipazione di My Personal Beer Corner e del Progetto Italian Grape Ale e reso possibile grazie anche alla partecipazione di: Artigiani In Liguria; Associazione Il Borgo Antico; Associazione Il Ponte; Lavazza - Nims; Beerrelax Salus Per Cervisia; Labriola Moto; Vama Service; Intesa Grandi Impianti - Cooking Lab; Pam - Arimondo - Eurospin; Gina Quality Events.

Una Celebrazione della Cultura Brassicola e dell'Artigianalità Italiana.

Il RIVIERA BEER FESTIVAL - Sea, Culture & Food è un evento unico che celebra l'artigianalità italiana, le tradizioni culinarie e la bellezza della Riviera ligure e del suo mare. Un'occasione straordinaria per immergersi in un mondo di sapori, esperienze e condivisione, all'insegna di autenticità e passione.

Per maggiori informazioni potete consultare i canali social Facebook ed Instagram del festival:

https://www.facebook.com/rivierabeerfestival