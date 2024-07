Pallapugno: chiusa la regular-season della Serie A Banca d'Alba, ecco le semifinali di Coppa Italia

È terminata ieri sera, venerdì 19 luglio, la prima fase del campionato italiano di Serie A Banca d’Alba.

La sesta squadra qualificata ai playoff è la Bfm Macchine Agricole Canalese di Cristian Gatto che, nello sferisterio di casa, supera 9-3 la Virtus Langhe di Alessandro Vacchetto, salendo a 10 punti in classifica, quota non raggiunta dell’Acqua San Bernardo San Biagio di Andrea Pettavino, battuta in trasferta dal Marchisio Nocciole Cortemilia di Massimo Vacchetto per 9-5.

Per le semifinali di Coppa Italia, la Cantina Terre del Barolo Albese di Paolo Vacchetto vince 9-2 con l’Acqua San Bernardo Subalcuneo di Davide Dutto, viene agganciata dall’Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese di Federico Raviola, che s'impone 9-5 a Dolcedo sul Vetrerie Giacosa Spaccio Faccia Ceva di Marco Battaglino, chiudendo seconda per la migliore differenza giochi negli scontri diretti con la quadretta ligure.

Le semifinali, in gara unica e agli 11 giochi, saranno: Cantina Terre del Barolo Albese-Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese (lunedì 22 luglio, alle 21, al Mermet di Alba) e Marchisio Nocciole Cortemilia-Araldica Castagnole Lanze (martedì 23 luglio, alle 21, a Cortemilia).

Nell’ultima gara di giornata, consolida la quarta posizione l’Araldica Castagnole Lanze di Enrico Parussa, grazie al successo per 9-2 con la Bormidese di Davide Barroero. Turno di riposo per l'Alta Langa di Fabio Gatti.

Serie A Banca d'Alba - Undicesima e ultima giornata di ritorno

Cantina Terre del Barolo Albese-Acqua San Bernardo Subalcuneo 9-2

Marchisio Nocciole Cortemilia-Acqua San Bernardo San Biagio 9-5

Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese-Vetrerie Giacosa Spaccio Faccia Ceva 9-5

Araldica Castagnole Lanze-Bormidese 9-2

Bfm Macchine Agricole Canalese-Virtus Langhe 9-3

Riposa: Alta Langa

Classifica finale: Marchisio Nocciole Cortemilia 17; Cantina Terre del Barolo Albese e Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese 16; Araldica Castagnole Lanze 14; Acqua San Bernardo Subalcuneo 11; Bfm Macchine Agricole Canalese 10; Acqua San Bernardo San Biagio 9; Vetrerie Giacosa Spaccio Faccia Ceva 8; Bormidese 4; Alta Langa 3; Virtus Langhe 2.

Cantina Terre del Barolo Albese seconda e Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese terza per differenza giochi negli scontri diretti.

Ammesse ai play-off: Marchisio Nocciole Cortemilia, Cantina Terre del Barolo Albese, Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese, Araldica Castagnole Lanze, Acqua San Bernardo Subalcuneo e Bfm Macchine Agricole Canalese.

Ammesse ai play-out: Acqua San Bernardo San Biagio, Vetrerie Giacosa Spaccio Faccia Ceva, Bormidese, Alta Langa e Virtus Langhe.

Coppa Italia Serie A - Semifinali (gara unica agli 11 giochi)

Lunedì 22 luglio ore 21 ad Alba: Cantina Terre del Barolo Albese-Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese

Martedì 23 luglio ore 21 a Cortemilia: Marchisio Nocciole Cortemilia-Araldica Castagnole Lanze