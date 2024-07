Chiude il servizio biglietteria a Breil, l'Assemblada Occitana Valadas: "Inaccettabile"

Le ferrovie francesi hanno deciso di chiudere il servizio di biglietteria alla stazione di Breil sur Roya, con conseguente soppressione della figura del capo stazione, rendendo meno flessibile la possibilità di fare le manovre alla suddetta stazione, oltre al servizio che una stazione ferroviaria offre a un paese. Dal lato italiano sulla Cuneo Nizza sono ormai solo aperte le stazioni di Cuneo e Limone Piemonte e Ventimiglia mentre anche in Francia la situazione sta volgendo al peggio.

Come Assemblada Occitana Valadas ci siamo sempre e da sempre schierati a difesa dei servizi pubblici e dei posti di lavoro sulla nostra linea ferroviaria!

Ricordiamo come la stazione di Breil sur Roya sia l'ultima rimasta in valle Roya con personale presente in loco.