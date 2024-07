Fondazione CRC e Will Media incontrano i giovani della provincia di Cuneo

La provincia di Cuneo è la più giovane del Piemonte, con un’età media di 46,5 anni: a fronte di questo dato, quali sono le misure pensate per il presente e il futuro delle giovani generazioni? Quali le priorità per rendere il territorio più sostenibile e vivibile per i cittadini, ricco di opportunità, più attrattivo e capace di affrontare le sfide del presente e del futuro?

Sono queste le domande che hanno spinto la Fondazione CRC a organizzare, con la collaborazione di Will Media, un incontro dedicato ai giovani under 30: l’appuntamento si terrà giovedì 25 luglio alle ore 16 presso il Rondò dei Talenti (Via Luigi Gallo 1, Cuneo). Il format scelto è quello dei WILL MEETS, momenti di incontro e confronto per creare dibattito, stimolare il pensiero e raccogliere punti di vista differenti su alcune tematiche. Gli spunti che emergeranno dall’appuntamento contribuiranno alla costruzione delle linee di intervento del Piano Pluriennale 2025-2028 della Fondazione CRC, che verrà definito entro la fine del 2024. L’incontro è aperto a tutti gli under 30 della provincia di Cuneo: per informazioni e prenotazioni https://fondazionecrc.it/eventi/diamo-un-futuro-al-territorio-partecipa-al-will-meets/

“Raccogliere le priorità e le sensibilità delle giovani generazioni e chiedere il loro contributo attivo per costruire interventi sempre più capaci di rispondere alle sfide del nostro tempo: una priorità dell’azione della Fondazione che connoterà il nostro mandato” commenta Mauro Gola, presidente della Fondazione CRC. “Questo appuntamento rappresenta una prima occasione per un confronto aperto e costruttivo, a partire da cui potremo rendere i giovani della provincia di Cuneo sempre più protagonisti e coinvolti nella nostra istituzione. Gli spunti che emergeranno dall’incontro, organizzato con la collaborazione di Will, ci offriranno stimoli importanti per il Piano Pluriennale, documento di programmazione che come Fondazione siamo impegnati ad elaborare in questi mesi”.