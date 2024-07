Pepe Unchained supera i $4 milioni in prevendita. Perché gli investitori credono in PEPU?

Dopo l’inizio di luglio che ha visto un mercato con correzioni al ribasso e una settimana di valori in rosso perenne, le criptovalute sembrano vedere un attimo di respiro con valori in aumento per tutte, a partire da Bitcoin e anche per le meme coin. Queste ultime si sono rivelate le più reattive, con una ripresa molto più rapida rispetto ad altre altcoin. I classici “top player” del settore mantengono stabilmente le loro posizioni con DOGE, SHIB e PEPE che continuano a essere saldamente posizionate al vertice delle migliori meme coin.

Se l’alta volatilità del mercato è per molti trader un fattore da considerare attentamente, c’è anche chi decide, in questo periodo di continue correzioni, di puntare sul futuro, orientandosi verso progetti in prevendita che possono ottenere dei risultati migliori rispetto ai token già quotati sugli exchange. Questo è il caso di prevendite come quella di Pepe Unchained, che ha ottenuto oltre 4 milioni di dollari in finanziamenti e la cui prevendita, ancora in corso, può far parlare ulteriormente di sé.

Vai alla presale di Pepe Unchained

Il futuro di Pepe è Unchained

Il token PEPE è ormai noto a tutti i trader, sia a quelli che hanno beneficiato della sua bull run sia a quelli che non hanno investito nella meme coin. Il suo incremento, con picco visto lo scorso maggio, è senza dubbio notevole, la bull run vista a febbraio ha però terminato la sua corsa qualche mese dopo. Iniziando poi una correzione al ribasso che solo in quest’ultima settimana si è arrestata con una lenta risalita. In quest’ottica ci si chiede se PEPE possa davvero tornare ai suoi valori storici e riprendere una scalata verso nuove vette. Se da un lato il sentimento è positivo, dall’altro c’è Pepe Unchained che avanza come un progetto che, rispetto a PEPE, è altamente scalabile e con alta utilità.

Il progetto Pepe Unchained, infatti, tiene conto dello stato attuale della blockchain Layer-1 e di come questa sia ormai oberata da transazioni. Spesso, quindi, sono lente e con quote gas elevate. Sfruttando il proprio token su blockchain Ethereum Layer-2, Pepe Unchained vuole non solo snellire le transazioni, ma anche creare un nuovo ecosistema per tutti i trader. Un’idea senza dubbio ambiziosa e che potrebbe decretare il deprezzamento di PEPE a favore del token PEPU.

Il successo già in fase di prevendita, come indicato anche da YouTuber del segmento come Davide Carnevalini di Cripto Curiosi, permette di ipotizzare un ottimo andamento del token al momento della quotazione sugli exchange.

Dettagli sulla prevendita: come acquistare PEPU

Per tutti gli investitori che vogliono essere tra i primi ad approfittare del prezzo vantaggioso dei token PEPU, è possibile ancora partecipare alla prevendita. Al momento il costo del token è di 0,0085277$, pertanto sufficientemente basso per garantire potenziali guadagni al momento del listing. Il costo è comunque destinato ad aumentare nel corso della prevendita, quindi gli investitori che si uniscono al progetto anticipatamente, possono beneficiare di un rendimento superiore.

Per l’acquisto bisogna collegare innanzitutto un wallet compatibile. Tra quelli supportati ci sono: Wallet Connect, Best Wallet, MetaMask e Coinbase Wallet. Dopo aver creato il proprio wallet, sarà necessario acquistare criptovalute accettate per ottenere token $PEPU. Il progetto supporta ETH, BNB, USDT, per esempio, ma anche pagamento con carte di credito.

Dopo aver ottenuto le criptovalute sul proprio wallet e averlo collegato sul sito ufficiale del progetto, bisogna indicare quanti token si vogliono acquistare. Completata la procedura, bisognerà attendere la fine della prevendita per vedersi accreditati i propri token. Inoltre, dopo l’acquisto questi possono essere anche posizionati in staking, per ricompense passive stimate intorno al 436%. Il tasso di ricompensa è comunque dinamico e dipende anche dal totale di token in staking. Al momento il numero è di ben 367 milioni di token, in costante aumento. I trader possono restare sempre aggiornati e godere dei meme dedicati a Pepe Unchained seguendo la pagina ufficiale X .

Vai alla presale di Pepe Unchained